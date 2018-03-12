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Çinlilerden 1000 beygirlik elektrikli otomobil

Çin'in yeni otomobil üreticisi Lvchi, 1000 beygir gücündeki aracıyla otomobil piyasasını sarsmak istiyor.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 17:34..
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Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Son dönemde yükselişe geçen Çin otomotiv sektörü, yeni üyesi Lvchi'nin Venere modeliyle yeniden gündemde.

Geçtiğimiz haftalarda Geely firmasının Mercedes'in bir kısmını satın almasıyla otomobil manşetlerini süsleyen Çin otomotiv sanayisi, bu kez Cenevre'de adeta şov yapan Lvchi Venere ile manşetlerde.

Çinlilerden 1000 beygirlik elektrikli otomobil

LVCHI VENERE 4 MOTORA SAHİP

Teknik kapasitesiyle elektrikli rakiplerinin önüne geçmeyi başaran Lvchi Venere, toplamda 1000 beygir güç üreten 4 adet motora sahip Bu motorların ikisi aracın ön kısmına, diğer ikisi ise arka kısmına konumlanmış vaziyette. Aracın toplam ağırlığının 2117 kilogram olduğunu göz önünde bulundurursak, sadece 2,5 saniyede 100 kilometre hıza ulaşması, ne denli güçlü olduğunu gösteriyor.

Çinlilerden 1000 beygirlik elektrikli otomobil

TASARIMDA 'ESİNLENMELER' MEVCUT

Birçok Çinli otomobil firması gibi Lvchi de aracın tasarımında farklı otomobil üreticilerinden esinlenmiş. Dış tasarıma baktığımızda aracın Tesla'ya ait küçük ayrıntıları barındırdığını görmek mümkün. Tasarımı İtalya'da Pininfarina kontrolünde yapılan Lvchi Venere, her ne kadar tamamen orijinal olmasa da dikkat çekmeyi başarıyor.

Çinlilerden 1000 beygirlik elektrikli otomobil

2019'DA SATIŞA ÇIKIYOR

Lvchi Venere, Cenevre'de her ne kadar konsept olarak yer alsa da, seri üretimine başlanan ve 2019'da satışa sunulacak olan Lvchi modelinden çok da farklı değil. Çok sayıda entegre pille satışa çıkacak olan modelin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusu ise muamma.

Çinlilerden 1000 beygirlik elektrikli otomobil

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