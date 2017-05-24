Hatay'da cinnet getiren polis anne ve babasını öldürdü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi 7. Sokak Demet Apartmanı'nda yaşayan ailesinin yanına izne gelen Muhammed Ömer E., henüz belirlenemeyen nedenle anne ve babasıyla tartıştı, tabancasıyla babası Mustafa ve annesi Fatma E.'ye ateş etti.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları kontrolde anne ve babanın öldüğünü belirledi.

KOLUNDA BIÇAK YARASI VARDI

Olay yerinde bulunan Muhammed Ömer E.'nin kolunda bıçak yarası tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.