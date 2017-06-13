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Cinsel içerikli video paylaşan HDP'li Önlü açıklama yaptı

HDP milletvekili Alican Önlü paylaştığı cinsel içerikli video hakkında "Twitter'ıma kirli bir komplo kuruldu" dedi.

13.06.2017 - 13:46
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Cinsel içerikli video paylaşan HDP'li Önlü açıklama yaptı

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HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Tunceli'ye gitmek isterken yol kontrolü yapan askerler tarafından durdurulmuş, burada tartıştığı askerlere "ben milletvekiliyim, istediğim yere giderim" demesi üzerine askerden aldığı "sen benim vekilim değilsin, seni tanımıyorum" cevabını almıştı.

CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO "KOMPLO"

Askerle bu tartışmasının ardından gündeme oturan HDP milletvekili Alican Önlü'nün Twitter hesabından cinsel içerikli bir video paylaşmıştı. Ünlü o görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Ünlü açıklamasında "Kirli komploları tarz haline getirmiş güçler tarafından twitter hesabıma yönelik ahlaksızca saldırıda bulunulmuştur. Twitter hesabım tekrar kontrolüm altına alınmıştır.

Cinsel içerikli video paylaşan HDP'li Önlü açıklama yaptı

"DEVLET YAPTI" DEDİ

Dün akşam saatlerinde devlet güçleri tarafından, şahsıma ve aileme yönelik yapılan saldırıya kamuoyu ciddi tepki vermiştir. Şahsıma dönük saldırılar twitter hesabımda ele geçirilerek sosyal medya üzerinden de devam etmiştir."

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