taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.884
USD
3,7894
EURO
4,3986
ALTIN
155,25
PETR
60,5800

Cinsel ilişki tuzağı kuran çeteye operasyon

Adana polisi, cinsel ilişki tuzağıyla müşterilerinin paralarını çalan çeteyi müşteri kılığına girdiği operasyonla yakaladı.

28.10.2017 - 10:47
  1. Haberler
  2. İç Haber

Adana'da yaşanan olayda, Hatice B. ve Sabia K., konsomatris olarak çalıştıkları bara gelen 45 yaşındaki Ali Ş. ile eğlendi. Kadınlar daha sonra Ali Ş.'ye cinsel ilişki teklif ederek evlerine götürdü.

ERKEK KARDEŞİYLE İŞBİRLİĞİ YAPTI

Bir süre sonra eve gelen Hatice B.'nin işbirliği yaptığı kardeşi 22 yaşındaki Ali Can B. ve 47 yaşındaki Metin K., Ali Ş.'nin boğazına bıçak dayayıp paralarını istedi.

Cinsel ilişki tuzağı kuran çeteye operasyon

EVLİ OLDUĞU İÇİN ŞİKAYETÇİ OLAMADI

Parası olmadığını belirten Ali Ş.'nin otomobilinin anahtarını aldığı öne sürülen iki şüpheli araçtaki 89 bin 250 lira parayı aldı. Ayrıca otomobilde bulunan kredi kartı ile 3 bin lira para çekti. Olayın ardından evden çıkan Ali Ş. evli olduğu için polise gidip şikayetçi olmadı.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP ŞANTAJ YAPTILAR

Hatice B.'nin 26 Ekim'de, yine aynı bara eğlenmek için gelen Hasan A.'ya cinsel ilişki teklif etti. Eve giden adam, soyunduğu sırada içeri Metin K., elindeki bıçağı Hasan A.'nın boğazı ve kalbine dayadıktan sonra parasını istedi. Hasan A. yanında parasının olmadığını söyleyince, Metin A. çıplak adamın fotoğraflarını çektikten sonra cep telefonundan ailesinin de numarasını alarak, fotoğrafları yakınlarına göndereceğini söyledi. Aynı zamanda Hasan A.'ya boş senete imza attırıldı. Evden çıkan Hasan A., polise giderek şikayetçi oldu.

Cinsel ilişki tuzağı kuran çeteye operasyon

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Olayın ortaya çıkmasının ardından, polis söz konusu bara giderek, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Eve gitmeden bir restoranda yemek yiyen Hasan A.'nın, Hatice B.'ye bir demet gül aldığı, yemek yedikten sonra ayrıldıklarını anın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

POLİS MÜŞTERİ GİBİ DAVRANDI

Şüphelileri yakalamak için müşteri gibi davranan polis, kadınlara buluşup cinsel ilişkiye girmek istediklerini söyledi. Teklifi kabul eden Hatice B. yanında Metin K. ile verilen adrese gelince yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda 92 bin 250 lira para ele geçirildi. Yakalanan zanlılar ise suçlarını kabul etmedi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cinsel ilişki tuzağı kuran çeteye operasyon

Cinsel ilişki tuzağı kuran çeteye operasyon

Cinsel ilişki tuzağı kuran çeteye operasyon

Cinsel ilişki tuzağı kuran çeteye operasyon

İlginizi Çekebilir
Sokak köpeği yeşil ışığı beklerken yaya kırmızıda geçti
Ataşehir'de sokak köpeğinin karşıya geçmek için yeşil ışığın yanmasını beklerken bir yayanın kırmızı ışıkta geçmesi dikkat çekti.
Yolcu otobüsünün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti
Denizli'de, yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye yolcu otobüsünün çarptığı an güvenlik kamerasına yakalandı.
Yaz saati uygulamasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı
Bakanlar Kurulunca, saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete.
Çorum’da 53 kaçak göçmen yakalandı
Minibüse yapılan operasyonda, aralarında 1 çocuk ve 1 kadının da bulunduğu Afganistan uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı.,
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Melih Gökçek'ten belediye personeline veda

Melih Gökçek'ten belediye personeline veda

127
V. Murad Av Köşkü hamamının restorasyonu tepki görüyor

V. Murad Av Köşkü hamamının restorasyonu tepki görüyor

79
Giresun'da yakalanan PKK'lıdan itiraflar

Giresun'da yakalanan PKK'lıdan itiraflar

89
Myanmar'da çekim yapan TRT WORLD ekibine gözaltı

Myanmar'da çekim yapan TRT WORLD ekibine gözaltı

22
HDP'li Feleknas Uca'nın yurt dışı isyanı

HDP'li Feleknas Uca'nın yurt dışı isyanı

158
Katalonya'nın bağımsızlığı çıkmazda

Katalonya'nın bağımsızlığı çıkmazda

18
ODTÜ'den geçecek yol ağaçlandırılıyor

ODTÜ'den geçecek yol ağaçlandırılıyor

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM