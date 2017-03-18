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Cinsel ilişkiye girdiği kadınları gasp etti

Samsun'da cinsel ilişkiye girdiği 3 kadını tabancayla tehdit edip paralarını gasp ettiği iddia edilen Kürşat C. gözaltına alındı.

18.03.2017 - 10:09
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Samsun'da meydana gelen olayda, Kürşat C. cep telefonundan cinsel ilişkiye girmek için 1000 lira karşılığında anlaştığı 53 yaşındaki H.M. ve 37 yaşındaki A.D.K. adlı kadınlarla birlikte oldu.

4 BİN LİRA GASP ETTİ

Şüpheli daha sonra cinsel ilişkiye girdiği iki kadın ve evin sahibi 39 yaşındaki F.Ç. adlı kadını tabancayla tehdit edip yaklaşık 4 bin lira paralarını gasp etti.

TUZAĞA DÜŞÜRÜLEREK YAKALANDI

F.Ç. cep telefonundan aradığı diğer arkadaşlarına da şüphelinin telefon numarasını verip gaspçı olduğunu ve araması halinde dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Kürşat C. dün Atakum İlçesi Yeni Mahallede oturan 35 yaşındaki G.G. adlı kadını cep telefonundan arayıp cinsel ilişkiye girmek için para karşılığı anlaştı. Numarayı tanıyan G.G. arkadaşı F.Ç.'yi arayıp Kürşat C.'nin eve geleceğini söyledi. Bunun üzerine F.Ç. polisi arayıp olayları anlatarak ihbarda bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Eve gelen polis şüpheli Kürşat C.'yi üzerindeki ruhsatsız tabancayla birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Polise ifade vere F.Ç. bu zamana kadar korktuğu için ihbar edemediklerini söyledi.

"GASP YAPMADIM, PARA KARŞILIĞI İLİŞKİYE GİRDİM"

Şüpheli ise suçlamaları kabul etmeyip, "Ben gasp yapmadım. Para karşılığı anlaşıp cinsel ilişkiye girdim." dedi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün 'silahlı gasp' iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

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