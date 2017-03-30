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Cinsel istismar davasında kız şikayetçi olmadı

Y.A. mahkemede, bebek dünyaya getirdiği sanık ile nişanlandıklarını, evleneceklerini söyleyerek şikayetçi olmadı.

30.03.2017 - 13:53
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DAVA

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde oturan Y.A., Kasım 2015'de 14 yaşındayken karın ağrısı şikayetiyle Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne gittiğinde 23 haftalık hamile olduğunu öğrendi.

Hastane yönetiminin polise ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada ifade veren Y.A., sevgilisi olduğunu söylediği R.K. ile Haziran 2014'den itibaren cinsel ilişkiye girdiklerini belirtti.

Soruşturma sonunda R.K. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı ve alıkonulması' suçlarından 31 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. R.K.'nın, Zonguldak 1'inci Ağrı Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık R.K. ile birlikte Y.A. da hazır bulundu.

"NİŞANLANDIK YAŞIM DOLUNCA EVLENECEĞİZ"

Sanık R.K., Y.A. ile birbirlerini sevdiklerini ve nişanlı olduklarını, yaşının dolmasıyla da evleneceklerini söyledi. Y.A. da bebek dünyaya getirdiği sanıktan şikayetçi olmadığını ifade ederek, "Şu an 16 yaşındayım. 17 yaşına gireceğim. Sanıkla evleneceğiz. Şu anda nişanlıyız." dedi.

Soruşturma kapsamında alınan raporunda orta derece zeka geriliği saptanan R.K., Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken duruşma ertelendi.

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