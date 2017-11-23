Cinsel istismar sanığı için karar verildi

Emek Mahallesi'nde oturan 12 yaşındaki A.T. ile 10 yaşlarındaki Z.Ö. ve A.T., geçen haziran ayında ailelerine, aynı mahallede oturan ve 'Ali Dede' dedikleri Ali Elmas'ın kendilerine elle sarkıntılıkta bulunduğunu söyledi.

MAHKEME CEZAYI KESTİ

Çocukların ailelerinin polise başvurarak şikayetçi olmaları üzerine gözaltına alınan Elmas çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkeme tutuklu sanık Ali Elmas'a 3 çocuğa cinsel istismarda bulunmak suçundan 30 yıl hapis cezası verdi.





SUÇSUZUM DEDİ HAKİM 30 YIL VERDİ

Hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ali Elmas, bugün yapılan duruşmada suçsuz olduğunu öne sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Benim de torunlarım var. Hiçbir kötü alışkanlığım yoktur. Ben çocuklara karşı bir davranış içerisinde bulunmadım. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum." dedi.