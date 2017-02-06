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Cinsel istismar sanığı: Kızın yaşını 18 biliyordum

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan tutuksuz yargılanan S.G., duruşmada savunma yaptı.

06.02.2017 - 13:51
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Manavgat'ta 2015 yılı Aralık ayında S.N.Ö. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen S.G.'nin yargılanmasına devam edildi. Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya S.G. ile tarafların avukatları katıldı.

KIZIN YAŞINI 18 BİLİYORDUM

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan tutuksuz yargılanan kuaför 22 yaşındaki S.G., duruşmadaki savunmasında kızın yaşını 18 olarak bildiğini öne sürdü.

KEMİK YAŞI ÖLÇÜMÜ İSTENDİ

Mahkeme heyeti, doğum tarihi 1 Ocak 2001 olarak görünen mağdur S.N.Ö.'nün yaşının tespit edilmesi amacıyla yazı yazılan Osmaniye Devlet Hastanesi'nden gelen cevapta doğum kaydına rastlanmadığının bildirildiği, suç tarihi itibariyle mağdurun gerçek kemik yaşının tespit edilmesi amacıyla tam teşekküllü bir devlet hastanesine sevk edilmesi ve aralarında radyoloji uzmanının da olduğu bir heyetten rapor alınmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

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