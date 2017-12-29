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Cinsel istismar suçuna rekor ceza

Adıyaman’da iki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan bir kişiye 49 yıl 6 ay ceza verildi.

İHA | 29.12.2017 - 16:34..
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Cinsel istismar suçuna rekor ceza

Adıyaman merkezde 28 Mart ve 4 Nisan 2017 tarihlerinde iki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan C.D. adlı şahıs için karar çıktı.

Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan C.D. adlı şahsa mahkeme heyeti rekor ceza verdi.

49 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlamasından 42 yıl, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlama suçundan 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 49 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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