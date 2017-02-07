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Cinsel istismar zanlısı Adana'da yakalandı

Şanlıurfa'da 16 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunup, bıçaklayarak öldürmek suçundan aranan Cumali Arıtürk yakalandı.

07.02.2017 - 14:13
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Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yurt genelinde kesinleşmiş hapis cezası ile arananların listesinin bulunduğu 'UYAP' sisteminden, Şanlıurfa'da 4 yıl önce meydana gelen olayda, arkadaşına cinsel istismarda bulunup, bıçaklayarak öldüren Cumali Arıtürk'ün 22 yıl hapis cezasının Yargıtay tarafından onaylandığını belirledi.

Arıtürk'ün Adana'da yaşadığı bilgisini alan ekipler, çalışma başlattı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cumali Arıtürk, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinden kimlik çıkmayan Arıtürk, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan parmak izi karşılaştırmasında kimliği kesinleştirilen Cumali Arıtürk işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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