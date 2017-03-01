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Cinsel istismar zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'da geçtiğimiz gün 11 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı.

01.03.2017 - 10:37
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Cinsel istismar zanlısı tutuklandı

Diyarbakır’da 33 yaşındaki M.A. isimli şahıs, sosyal medya üzerinden yazıştığı 11 yaşındaki B.Ö. ile geçtiğimiz cumartesi günü buluşma ayarlamış, buluşma yerine gittiğinde B.Ö.’nün babasını görünce olay yerinden kaçmıştı.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmaların ardından yakalanan M.A. hakim karşısına çıkarıldı. Konu ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “Gözaltına alınan şüpheli M.A. Emniyet Müdürlüğündeki kolluk işlemlerinin ardından 28 Şubat’ta Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadesinin ardından Türk Ceza Kanunu’nun 103/1 (çocuğun cinsel istismarı) maddesi uyarınca tutuklanması talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince tamamlanan sorgusunun ardından şüpheli M.A., Türk Ceza Kanunu’nun 103/1 maddesi kapsamında tutuklanmasına karar verilerek kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmiştir.” denildi.

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