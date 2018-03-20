Cinsel istismara 37 yıl 6 ay hapis cezası

Keşan'ın Akhoca Köyü’nde çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Hikmet Pamuk, 2010 yılında 10 yaşında olan baldızının kızı olan E.E.’ye tacizde bulunmaya başladı.

ŞANTAJDA BULUNDU

Hikmet Pamuk, ilerleyen süreçte de E.E. ile tehdit ve cep telefonuyla çektiği görüntülerle şantajda bulunarak köydeki evin yanısıra Keşan’daki bir evde zorla istismarda bulunmaya devam etti.

JANDARMA GÖZALTINA ALDI

E.E., 2016 yılında yaşadıklarına dayanamayarak durumu ailesine anlattı. Bunun üzerine aile, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek Hikmet Pamuk’tan şikayetçi oldu.

MAHKEME CEZAYI KESTİ

Yakalanarak, gözaltına alınan Pamuk, küçük kızla para karşılığı ilişkiye girdiğini savunarak, tehdit ve şantaj suçlamalarını kabul etmedi. Pamuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Mahkeme heyeti, sanık Hikmet Pamuk'un tahliye talebini reddederek, 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 37, 5 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.