taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.792
USD
3,7848
EURO
4,6606
ALTIN
162,15
PETR
67,6400

Cinsel istismara 571 yıl hapis cezası

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde yatılı okulda çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan hizmetli Mehmet Sait G., 571 yıl 11 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İHA | 26.02.2018 - 17:26..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Cinsel istismara 571 yıl hapis cezası

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 8. duruşmasında mahkeme heyeti davayı karara bağladı.

Mahkeme heyeti mağdur 18 çocuk için sanığa ayrı ayrı ceza verdi. Sanık, ‘Cinsel İstismar’, ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakmak’, ‘Müstehcenlik’, ‘Tehdit’ ve ‘Şantaj’ suçlarından yargılandı.

HER ÇOCUK İÇİN 30 YIL

Sanık Mehmet Sait G.’nin "Çocukların Cinsel İstismarı" suçundan, her bir mağdur için 50 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, TCK’nın 61/7. maddesi uyarınca ceza miktarı 30 yılı aşamayacağından sanığın neticeten 30 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Mağdurların her biri için ‘cinsel istismar’ suçundan 30 yıl hapis cezası alan sanık diğer suçlar kapsamında değişik oranlarda ceza aldı. Sanık toplamda 571 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası alırken 8 bin 100 TL idari para cezasına çarptırıldı.

"BERAATİMİ İSTİYORUM"

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Mehmet Sait G. son sözünün sorulması üzerine, “Yalan yanlış beyanlarda bulunuyorlar, çocuklara baskı kuruyorlar. Üç günde ben nasıl böyle bir suç işleyeyim? Bulmuşlar benim gibi kerizi üzerime suç atıyorlar. Böyle mahkeme mi olur? Avukatlar da yalan yanlış beyanlarda bulunmaktadırlar. Ben hiçbir suç işlemedim. Suçlamayı reddediyorum, eğer bir suçum varsa idam edilmeyi istiyorum. Beraatimi istiyorum.” dedi.

Şahıs mahkeme sonrasında cezaevine gönderildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
Araç soymak için sinyal kesici kullanıyorlar
Sinyal kesici kullanan hırsızlar, araçların uzaktan kumandalarla kilitlenmesini engelliyor, ardından araçları soyuyorlar.
Çanakkale'de trafik kazası: 5 yaralı
Bayramiç ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla atan araçtaki 5 kişi yaralandı.
Kapı kilidi kırılmış: Yaşlı adam öleli 1 hafta oldu
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yalnız yaşayan 57 yaşındaki Mehmet Bülent Kurtça evinde ölü bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

145
Murat Başoğlu davasında keşif yapıldı

Murat Başoğlu davasında keşif yapıldı

120
Sanatçılar Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Sanatçılar Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

266
Yunanistan Türkiye'ye karşı AB'yi yardıma çağırdı

Yunanistan Türkiye'ye karşı AB'yi yardıma çağırdı

109
Atatürk'ün Galatasaray'a yazdığı mektup

Atatürk'ün Galatasaray'a yazdığı mektup

51
Afrin operasyonunda 'Hilâl' gözüktü

Afrin operasyonunda 'Hilâl' gözüktü

69
Afrin'de terör hedeflerinin vurulma anı

Afrin'de terör hedeflerinin vurulma anı

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM