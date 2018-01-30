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Cinsel istismara kalkıştığı iddiasıyla babasını öldürdü

Aydın'ın Söke ilçesinde, E.Y. adlı genç kız, kendisine cinsel istismar girişiminde bulunduğunu öne sürdüğü babasını av tüfeğiyle öldürdükten sonra teslim oldu.

DHA | 30.01.2018 - 11:58..
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Aydın Söke'ye 5 kilometre uzaklıktaki Sazlı mahallesinde dün saat 18.30 sıralarında F.Y.'ye ait evden bir el silah sesi duyuldu. Sesi duyan komşular olayı  jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

JANDARMAYA KENDİSİ TESLİM OLDU

Gelen jandarma ekipleri, 5 çocuk babası, inşaat işçisi F.Y.'yi göğsünden av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü buldu. İlçedeki bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan E.Y., babasını kendisinin öldürdüğünü belirtip, suç aleti tüfekle jandarmaya teslim oldu.

Cinsel istismara kalkıştığı iddiasıyla babasını öldürdü

2 AYDIR CİNSEL TACİZDE BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ

E.Y.'nin, babasının kendisine 2 aydır cinsel tacizde bulunduğunu, olay günü de işten geldiğinde, kendisine cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

F.Y.'nin cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. E.Y.'nin annesi ve kardeşlerinin olay sırasında evde olmadıkları bildirildi.

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