Cinsel istismara rekor ceza

Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'nde ilkokul sınıf öğretmeni olarak görev yapan Yakup K., iddiaya göre, yaşları 7- 8 arasında olan kız ve erkek öğrencilere derste cinsel istismarda bulundu.

Cinsel istismarcı olduğu iddaa edilen Yakup K.'ye Manisa 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 87 yıl hapis cezası kararını kaldırıp cezayı artırdı. Mahkeme, Yakup Y.'yi, 12 öğrenciye cinsel istismardan toplam 192 yıl hapis cezasına çarptırdı.

AİLELER KARARI TEMYİZ ETTİ

Yakup K., 2016 yılı ocak ayında tutuklandı. Yakup K. hakkında Manisa 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 öğrenciye cinsel taciz iddiasıyla dava açıldı. Davanın geçen 4 Mart'ta görülen dördüncü duruşmasında, Yakup K.'nin 16 mağdura karşı işlendiği iddia edilen suçla ilgili beraatına, geri kalan 12 öğrencinin her biri için 'çocuğun cinsel istismarı suçundan' ise suçu sabit görülüp, toplam 87 yıl hapis cezası verildi. Yakup K.'ye verilen cezayı az bulan öğrencilerin aileleri, kararı temyiz etti.

REKOR CEZA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile bazı mağdur avukatları kararla ilgili İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Yakup K. tarafından 2008 ile 2016 yılları arasında toplam 28 öğrenciye cinsel istismarda bulunulduğu iddialarını değerlendiren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15'nci Ceza Dairesi geçen 7 Temmuz'da dava dosyasını inceledikten sonra karara vardı.

Daha önce 16 mağdur öğrenciye karşı verilen beraat kararlarından 3'ünü bozan mahkeme heyeti, Yakup K. hakkında 12 öğrenci için verilen 87 yıl hapis cezası kararını da yeniden değerlendirdi. Sanık Yakup K.'ye yöneltilen suçlamalarla ilgili herhangi bir ceza indirimi yapmayan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15'nci Ceza Dairesi rekor bir ceza vererek Yakup K.'yi, Yargıtay süreci açık olmak üzere, 12 öğrenciye cinsel istismar suçundan toplam 192 yıl hapis cezasına çarptırdı.