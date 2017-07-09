taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.084
USD
3,6188
EURO
4,1253
ALTIN
141,13
PETR
46,7900

Cinsel istismara rekor ceza

Manisa'da 12 öğrenciye cinsel istismarda bulunmakla suçlanan sınıf öğretmeninin cezası 192 yıla çıkarıldı.

09.07.2017 - 15:21
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'nde ilkokul sınıf öğretmeni olarak görev yapan Yakup K., iddiaya göre, yaşları 7- 8 arasında olan kız ve erkek öğrencilere derste cinsel istismarda bulundu.

Cinsel istismara rekor ceza

Cinsel istismarcı  olduğu iddaa edilen Yakup K.'ye Manisa 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 87 yıl hapis cezası kararını kaldırıp cezayı artırdı. Mahkeme, Yakup Y.'yi, 12 öğrenciye cinsel istismardan toplam 192 yıl hapis cezasına çarptırdı.

AİLELER KARARI TEMYİZ ETTİ

Yakup K., 2016 yılı ocak ayında tutuklandı. Yakup K. hakkında Manisa 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 öğrenciye cinsel taciz iddiasıyla dava açıldı. Davanın geçen 4 Mart'ta görülen dördüncü duruşmasında, Yakup K.'nin 16 mağdura karşı işlendiği iddia edilen suçla ilgili beraatına, geri kalan 12 öğrencinin her biri için 'çocuğun cinsel istismarı suçundan' ise suçu sabit görülüp, toplam 87 yıl hapis cezası verildi. Yakup K.'ye verilen cezayı az bulan öğrencilerin aileleri, kararı temyiz etti.

REKOR CEZA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile bazı mağdur avukatları kararla ilgili İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Yakup K. tarafından 2008 ile 2016 yılları arasında toplam 28 öğrenciye cinsel istismarda bulunulduğu iddialarını değerlendiren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15'nci Ceza Dairesi geçen 7 Temmuz'da dava dosyasını inceledikten sonra karara vardı.

Daha önce 16 mağdur öğrenciye karşı verilen beraat kararlarından 3'ünü bozan mahkeme heyeti, Yakup K. hakkında 12 öğrenci için verilen 87 yıl hapis cezası kararını da yeniden değerlendirdi. Sanık Yakup K.'ye yöneltilen suçlamalarla ilgili herhangi bir ceza indirimi yapmayan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15'nci Ceza Dairesi rekor bir ceza vererek Yakup K.'yi, Yargıtay süreci açık olmak üzere, 12 öğrenciye cinsel istismar suçundan toplam 192 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İlginizi Çekebilir
Aracına çarptıkları polisi darbedip silahını aldılar
Adana'da trafik ışıklarında beklerken otomobiline çarptıkları polis memurunu darbederek beylik tabancasını alan 4 kişi gözaltına alındı.
Bursa'da tarla kavgası cinayetle bitti
Yenişehir İlçesine bağlı Akbıyık Köyü'nde çıkan silahlı kavgada, 2 kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Tekirdağ'da FETÖ operasyonu
FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 kişi gözaltına alındı.
Genç kız otomobilden atladı, sürücü tutuklandı
Manisa'nın Selendi ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinin sahibinin aracından atlayan merkezin müdürü genç kız ağır yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'lıların saldırdığı Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür

PKK'lıların saldırdığı Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür

166
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demirtaş'a terörist demesine HDP'den tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demirtaş'a terörist demesine HDP'den tepki

235
Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı Alman basınına şikayet etti

Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı Alman basınına şikayet etti

422
Hamburg'da sevgililere toma sıkıldığı anlar

Hamburg'da sevgililere toma sıkıldığı anlar

98
Deniz Baykal'ın prof oğlu Ataç Baykal

Deniz Baykal'ın prof oğlu Ataç Baykal

191
İstanbul’daki Suriyelilerden sağduyu etkinliği

İstanbul’daki Suriyelilerden sağduyu etkinliği

148
Bitlis'te bombalı saldırı: 2 asker şehit

Bitlis'te bombalı saldırı: 2 asker şehit

90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM