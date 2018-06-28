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Cinsel istismara uğrayan çocuğa kayyum atandı

11 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradığı halde annesi sanıktan şikayetçi olmadı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, anne ile çocuğun menfaatleri çatıştığı için çocuğa kayyum atadı.

AA | 28.06.2018 - 09:58..
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11 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğramasının ardından başlayan yargı sürecinde yaşananlar, hukukçuları ikiye böldü.

Tartışmaya son noktayı ise Yargıtay Ceza Genel Kurulu koydu.

ANNESİ SANIKTAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yargıtay, 11 yaşında cinsel istismara uğrayan çocuğa atanan CMK avukatının, beraat eden sanık hakkındaki temyiz talebini, annesinin sanıktan şikayetçi olmaması nedeniyle kabul etmedi.

YARGITAY KARARA İTİRAZ ETTİ

Dairenin bu kararına, karşı oy yazıldı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da, "annenin şikayetten vazgeçmesi, çocuğa atanan zorunlu avukatın davaya katılma veya temyiz hakkını kullanmasına engel olmaz" gerekçesiyle karara itiraz etti.

Hukuki tartışmaya son noktayı koyan Yargıtay Ceza Genel Kurulu, çocuğun kanuni temsilcisi annesinin sanıktan şikayetçi olmadığını beyan edip davaya katılmaması karşısında, CMK uyarınca barodan görevlendirilen avukatın çocuk adına davaya katılmayı isteme hakkı bulunmadığına hükmetti.

KÜÇÜĞE KAYYUM KARARI

Anne ile zorunlu avukatın beyanlarının çelişmesi halinde annenin beyanlarına üstünlük sağlanması gerektiği belirtilerek, mağdurun menfaati ile annenin çatışması durumunda ise küçüğe kayyum atanması gerektiğine karar verildi.

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