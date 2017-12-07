taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.448
USD
3,8656
EURO
4,5558
ALTIN
154,66
PETR
62,0700

Cinsel istismardan suçlanan ABD Senatörü istifa etti

ABD Demokrat Parti Minnesota Eyalet Senatörü Al Franken, cinsel istismar iddiaları nedeniyle istifa etti.

İHA | 07.12.2017 - 23:36..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Demokrat Parti Minnesota Eyalet Senatörü Al Franken, bir süredir taciz olaylarıyla gündeme gelmişti. Kamuoyundan ve Demokrat Senatörler tarafından kendisine yönelik istifa baskılarına dayanamayarak cinsel istismar iddiaları üzerine istifa ettiğini açıkladı.

Cinsel istismardan suçlanan ABD Senatörü istifa etti

8 KADIN ŞİKAYETÇİ

Minnesota Senatörü eski komedyen Al Franken tarafından cinsel tacize uğradığını iddia eden kadınların sayısının 8’e ulaştığı belirtildi.

ABD Başkanı Trump, taciz iddialarıyla ilgili Al Franken hakkında Twitter üzerinden açıklamalar ve yorumlar yazdı. Trump, cinsel taciz iddiaları üzerine Demokrat Senatör Al Franken’i eleştirdi. Ancak, Alabama Cumhuriyetçi Senatör Roy Moore’un genç kızlarla olan ilişkisi ve tacizleriyle ilgili sessiz kaldı.

Cinsel istismardan suçlanan ABD Senatörü istifa etti

İlginizi Çekebilir
İsrail Gazze'yi vurdu
İsrail, Gazze Şeridi’ne savaş uçağı ile tanklarla saldırı düzenledi.
Amerika'da lisede saldırı: 3 ölü
ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan bir lisede meydana gelen silahlı saldırıda 2 öğrenci hayatını kaybetti.
İsrail'den Filistinlilere sert müdahale
Batı Şeria'da Trump'ın Kudüs kararını protesto eden Filistinlilere, İsrail polisi gaz bombası ve plastik mermi kullandı.
Avrupa Parlamentosu'nda terörist konuşturuldu
AP'de Orta Doğu'daki gelişmelerin konuşulduğu görüşmeye YPG'li kadın terörist bağlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Özülker: ABD Körfez'deki kuşağın başına Arabistan'ı koydu

Özülker: ABD Körfez'deki kuşağın başına Arabistan'ı koydu

0
İsrail Gazze'yi vurdu

İsrail Gazze'yi vurdu

0
Orgeneral Akar Yunan mevkidaşıyla görüştü

Orgeneral Akar Yunan mevkidaşıyla görüştü

0
Artvin'in iki ilçesinde eğitime kar tatili

Artvin'in iki ilçesinde eğitime kar tatili

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM