Cinsel istismarla suçlanan okul müdürü serbest bırakıldı

Haymana’da bir lisede 100 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla suçlanan okul müdürü S.K., Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ifadesi alınmak üzere çağrıldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından Haymana Adalet Sarayı’na getirilen S.K.’ya destek veren bir grup vatandaş, “Hocam sana iftira atanlar, bu adaletin önüne çıkacaklar” şeklinde slogan attı.

MÜDÜR SERBEST BIRAKILDI

Cinsel istismara konu olan S.K.’nın geri dönmesi için başlatılan imza kampanyasında, 200’ü aşkın öğrenci destek verirken, bu sayı esnaf ve vatandaşlarla birlikte bini aştı.

Haymanalı vatandaşlar, adliyeden çıkan S.K.’yı eşi ve çocuklarıyla birlikte lokantaya götürdü.