taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.738
USD
4,0451
EURO
4,9683
ALTIN
173,49
PETR
67,0400

Cinsel istismarla suçlanan Teksas vekili istifa etti

ABD'de Teksas vekili Blake Farenthold, hakkındaki cinsel taciz iddialarının ardından istifa etti.

Haber Merkezi | 07.04.2018 - 05:55..
  1. Haberler
  2. Dünya

Sanatçısından siyasetçisine cinsel istismarcıların dolduğu Amerika'da, Cumhuriyetçilerin ABD Temsilciler Meclisi Teksas vekili Farenthold, cinsel taciz iddialarının ardından Kongredeki görevinden istifa etti.

BLAKE YENİ YOLLAR ARAYACAK

Yazılı bir açıklamayla istifasını duyuran Farenthold, ülkesine hizmet etmenin yeni yollarını aramanın vaktini geldiğini belirtti.

Hakkındaki iddialara değinmeyen Farenthold, kendisini cinsel tacizle suçlayan eski yardımcısı ile 84 bin dolar karşılığında anlaşma yapmak ve bu parayı vergi mükelleflerinin vergilerinden karşılamakla suçlanıyordu.

Cinsel istismarla suçlanan Teksas vekili istifa etti

"84 BİN DOLARI GERİ ÖDEMESİNİ BEKLİYORUZ"

Blake Farenthold'un istifasının ardından bir açıklama yapan Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komite Başkanı Steve Stivers, Kongre üyesinin söz konusu 84 bin doları geri ödemesini beklediklerini ifade etti.

Birkaç ay önce Farenthold'un Lauren Greene adlı yardımcısı patronunu "cinsel taciz" suçlamasıyla mahkemeye vermiş, Cumhuriyetçi vekil ise iddiaları reddetmesine rağmen "uygunsuz davranışlarından" dolayı özür dilemişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
ABD İsrail'e soruşturma başlatılmasını kabul etmedi
ABD, Filistin halkını katleden İsrail hakkında bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini isteyen BMGK'nın talebini reddetti.
Beyaz Saray: Trump-Putin görüşmesi olacak
Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya - ABD anlaşmazlığında Beyaz Saray Trump ve Putin'in görüşmesinin iptal edilmeyeceğini açıkladı.
Gençler Chicago'daki C2E2 Fuarı'na akın etti
Popüler çizgi roman ve film karakterleri, video oyunları ve hayal ürünü karakterlerinin canlandırıldığı 2018 Chicago Çizgi ve Eğlence Fuarı başladı.
Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan füze imha edildi
Yemen'den Suudi Arabistan'ın Necran kentine atılan balistik füzenin savunma sistemleriyle imha edildiği bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sporting Başkanı 19 oyuncusunu kadro dışı bıraktı

Sporting Başkanı 19 oyuncusunu kadro dışı bıraktı

26
3 gündür aranan Aleyna arkadaşının evinden çıktı

3 gündür aranan Aleyna arkadaşının evinden çıktı

10
Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan füze imha edildi

Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan füze imha edildi

15
Rusya: Herhangi Rus karşıtı saldırıya sert cevap vereceğiz

Rusya: Herhangi Rus karşıtı saldırıya sert cevap vereceğiz

6
Beyaz Saray: Trump-Putin görüşmesi olacak

Beyaz Saray: Trump-Putin görüşmesi olacak

5
Diyarbakır'da sokaklar bir bir arandı

Diyarbakır'da sokaklar bir bir arandı

2
İran'da Roma'nın armasına sansür

İran'da Roma'nın armasına sansür

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM