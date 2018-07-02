Cinsel Kastrasyon nedir

Cinsel suçlarla mücadele için caydırıcı bir uygulama olarak konuşulan cinsel kastrasyon, esasında kimyasal hadıma verilen tıbbi isimdir.

Dünyanın bir çok yerinde uygulanan cinsel kastrasyon, pek çok ülkede suç konumunda bulunan taciz ve tecavüz suçlularına karşı uygulanmaktadır.

CİNSEL KASTRASYON'UN UYGULANMASI

Türkiye gündemine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarıyla giren cinsel kastrasyon, hadımın kimyasal halidir.

Kimyasal hadım yönteminde diğer hadım şekillerinde olduğu gibi penis ve testisler kesilmiyor. Kimyasal hadım yönteminde çeşitli kimyasallar kullanılarak yapılan hadım etme işleminde mahkumlara belirli aralıklarla ilaç veriliyor. Haplar ve iğneler sayesinde cinsel saldırı suçunda bulunan suçlunun testosteron hormonu azaltılıyor ve cinsel istek ortadan kaldırılıyor.

KİMYASAL HADIMIN KULLANIMI

Tecavüzcüler, pedofili suçluları ile cinsel saldırganlığa meyilli kişilere uygulanan cinsel kastrasyon, 1981'de farklı maddeler kullanılarak bir seri düzenlemeye maruz bırakıldı ve daha az yan etkiyle kullanıma uygun hale getirildi

Kimyasal hadım; Birleşik Krallık, Polonya, Moldova, Estonya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Hindistan, İsrail, Rusya, Güney Kore gibi ülkelerde yakın zamanlarda çeşitli cinsel saldırı vakalarında kullanılırken Türkiye'de de bu tür suçlulara karşı uygulanması gündeme getirildi.