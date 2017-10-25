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Cinsel saldırı girişimi şüphelisi tutuklandı

Çanakkale, bir kadını otomobilden indirerek cinsel saldırı girişiminde bulunan zanlının 9 yıl cezaevinde yattığı öğrenildi.

25.10.2017 - 14:18
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Çanakkale'nin Ezine'ye bağlı Uluköy Köyü'nde geçen 19 Ekim'de, telefonla konuşmak için yol kenarında duran kadını gören E.T., otomobilinden indirerek, cinsel saldırıda bulunmak istedi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu farkedip, müdahale etmek istemesi üzerine E.T., ağaçlık alana kaçıp, gözden kayboldu.

Cinsel saldırı girişimi şüphelisi tutuklandı

DAHA ÖNCE DE NOT BIRAKMIŞ

Olayın şokunu üzerinden atan, evlilik hazırlığında olduğu öğrenilen kadın sürücü, jandarmaya şikayette bulundu. Kadın, saldırganın daha önce de kendisini birkaç kez takip ettiğini, evinin yakınına, "Sen benimsin. Seni kimseye yar etmeyeceğim. Seni düğünden alacağım." yazılı not bıraktığını söyledi.

TUTUKLANDI

Jandarma, saldırganın, daha önce çeşitli cinsel suçlardan ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 9 yıl cezaevinde yatıp, 2016 yılı Kasım ayında tahliye edilen E.T. olduğunu belirledi. E.T., geçen 23 Ekim'de Körüktaşı Köyü'nde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen E.T., mahkemece tutuklandı.

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