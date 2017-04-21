Cinsel saldırıda bulunduğu evde uyuyakalınca yakalandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat semtinde 20 Aralık 2013 tarihinde gece 03.00 sıralarında olay tarihinde 56 yaşında olan S.K.'nın evine giren M.T., bıçak zoruyla tehdit ettiği S.K.'ya cinsel saldırıda bulundu.

KADIN, POLİSİ ARADI

Saldırganın sabaha doğru kanepede uyuyakalması ile kapıyı kilitleyen S.K., üst katta oturan komşusuna çıkarak polisi aradı. Eve gelen polis, uykudaki saldırganı çırılçıplak vaziyette yakaladı.

UYUYAKALDIĞI YATAKTA ÇIRILÇIPLAK YAKALANDI

M.T. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Bürosu tarafından başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, M.K.'nın gece 03.00 sıralarında S.K.'nın oturduğu dairenin sağlam olmayan tahta kapasını itekleyerek açıp içeri girdiği, ölümle tehdit ettiği, bıçak zoruyla S.K.'ya cinsel saldırıda bulunduğu, ardından sabaha doğru kanepede uyuyakaldığı, bunu fırsat bilen mağdur S.K.'nın saldırganın üzerine kapıyı kilitleyerek üst kat komşusuna gittiği, buradan polisin arandığı, M.T.'nin uyuyakaldığı çekyat üzerinde çıplak vaziyette yakalandığı anlatıldı.

MAĞDURUN YAŞI GEREKÇE GÖSTERİLEREK SANIĞA 'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANMADI

İddianamenin gönderildiği İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Kasım 2016 tarihli karar duruşmasında M.T.'yi, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Olay tarihinde 17 yaşında olan M.T.'nin cezasına, 'yaş indirimi' uygulayarak 8 yıla indiren mahkeme, suçun işleniş biçimi ve müştekinin olay tarihinde 56 yaşında olmasını gerekçe göstererek sanığa iyi hal indirimi yapmadı. Mahkeme, "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da sanığa 1 yıl 8 ay ceza verdi.

KARAR İSTİNAF MAHKEMESİ'NE TAŞINDI

Cezayı çok bulan ve iyi hal indiriminden yararlandırılmayan sanık, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanığın istinaf talebini dün yaptığı duruşmada değerlendirdi.

İSTİNAF CEZAYI 5 YIL 4 AYA DÜŞÜRDÜ

20. Ceza Dairesi, İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin, sanığa, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan verdiği 8 yıllık hapis cezasını kaldırarak, "Cinsel saldırı" suçundan 8 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Sanığın olay tarihinde 18 yaşından küçük olmasını gerekçe gösteren 20. Ceza Dairesi, 8 yıllık cezayı 5 yıl 4 aya indirdi. Daire, sabıkalı oluşu ve olumsuz kişilik özelliklerini gerekçe göstererek sanık lehine 'iyi hal' indirimine gitmedi. Daire, yerel mahkemenin sanığa, "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan verdiği 1 yıl 8 aylık hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu.