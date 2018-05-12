Cinsel saldırıya uğrayan kadın balkondan yardım istedi

ABD'nin başkenti Washington'da Yunus Emre Enstitüsü Washington Şubesi tarafından organize edilen Sultan Bestekarlar konseri, sanatseverler tarafından beğeniyle karşılandı.

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Kedinin elinden yaptığı zeki hamleyle kurtulan fare

Zeki fare kendisini köşeye sıkıştıran bir adam ve bir kedinin elinden yaptığı seri hamleyle kurtulmayı başarıyor.