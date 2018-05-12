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Cinsel saldırıya uğrayan kadın balkondan yardım istedi

Adana'da yaşayan İlkay Ç.'nin yardım çığlıklarından sonra olay yerine giden polis ekipleri, genç kadının tacizle suçladığı taksiciyi gözaltına aldı.

DHA | 12.05.2018 - 11:52..
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Adana'nın Seyhan ilçesinde eğlence merkezinde çalışan İlkay Ç., iddiaya göre, apartmanın 2'nci katındaki balkona kendisini kilitledi.

BALKONDAN YARDIM ÇAĞIRDI

Evde zorla tutulduğunu, cinsel saldırıya uğradığını iddia eden İlkay Ç., bağırarak yardım istedi.

İTFAİYE KURTARDI

Çevre sakinleri, polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, İlkay Ç.'yi yangın merdiveni ile indirdi.

Cinsel saldırıya uğrayan kadın balkondan yardım istedi VİDEO

TAKSİCİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri evdeki taksi şoförünü gözaltına alırken, İlkay Ç. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Cinsel saldırıya uğrayan kadın balkondan yardım istedi

Cinsel saldırıya uğrayan kadın balkondan yardım istedi

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