Adana'nın Seyhan ilçesinde eğlence merkezinde çalışan İlkay Ç., iddiaya göre, apartmanın 2'nci katındaki balkona kendisini kilitledi.
BALKONDAN YARDIM ÇAĞIRDI
Evde zorla tutulduğunu, cinsel saldırıya uğradığını iddia eden İlkay Ç., bağırarak yardım istedi.
İTFAİYE KURTARDI
Çevre sakinleri, polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, İlkay Ç.'yi yangın merdiveni ile indirdi.
Cinsel saldırıya uğrayan kadın balkondan yardım istedi VİDEO
TAKSİCİ GÖZALTINDA
Polis ekipleri evdeki taksi şoförünü gözaltına alırken, İlkay Ç. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.