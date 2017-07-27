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Cinsel taciz şüphelisi pijamayla kaçmaya çalıştı

Samsun'da bir kadına, arkadan saldırıp taciz etmekten aranan şüpheli yakalandı.

27.07.2017 - 12:18
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Samsun'da çöp döktükten sonra evine dönen 27 yaşındaki H.Y. adlı kadına arkadan saldırıp, cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla aranan 35 yaşındaki F.A.M., polis tarafından yakalandı.

Samsun'un İlkadım İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan ve evli olan H.Y. adlı kadın, dün çöp dökmek için dışarı çıktı. Bu sırada genç kadının arkasından gelen bir erkek, apartman boşluğunda sıkıştırıp elle tacizde bulundu. Kadın bağırınca şüpheli olay yerinden kaçtı.

Cinsel taciz şüphelisi pijamayla kaçmaya çalıştı

100'DEN FAZLA GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

Şikayet üzenrine soruşturma başlatan Ahlak Büro Amirliği ekipleri apartmanın etrafında bulunan 100'ün üzerinde ev ve işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek şüphelinin F.A.M. olduğunu belirledi. Gece şüphelinin evine baskın yapıldı. Polis telsizinin sesini duyan şüpheli, evin arka kapısından pijamayla kaçmaya çalıştı. Kısa bir kovalamacanın ardından şüpheli, İlkadım İlçesi Gazi Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Cinsel taciz suçundan sabıkası bulunduğu belirlenen F.A.M. bugün adliyeye sevk edildi.

 



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