taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.678
USD
3,7537
EURO
4,6760
ALTIN
161,85
PETR
69,3900

Cinsel taciz zanlısı baba adliyeden kaçmaya çalıştı

Yalvaç'ta, 14 yaşındaki kızına cinsel tacizden yargılanan baba hakkında, kaçma ihtimaline karşı tutuklu yargılanma kararı verildi.

DHA | 01.02.2018 - 12:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde oturan anne H.G., 2016 yılında kızı A.G.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğunu fark ederek, bunların neden kaynaklandığını sordu. A.G., öz babası Ş.G.'nin yaklaşık 7 aydır kendisini mandıraya götürüp, cinsel tacizde bulunduğunu ve kimseye anlatmaması için tehdit ettiğini söyledi.

Bunun üzerine anne, 2 çocuğunun babası Ş.G. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Geçen yılın şubat ayında A.G. hakkında, 'cinsel taciz' suçlamasıyla dava açıldı.

Cinsel taciz zanlısı baba adliyeden kaçmaya çalıştı

TUTUKLU YARGILAMA KARARI VERİLDİ

Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen gizli duruşmada, A.G. hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumundan istenen rapor okundu. Raporda, küçük kızın olay nedeniyle beden ve ruh sağlığının bozulduğu belirtildi. Mahkeme Başkanı Mustafa Tünar, duruşmaya verilen aranın ardından ara kararı açıkladı. Tünar, sanık Ş.G.'nin 'cinsel taciz' suçundan ceza alma olasılığı göz önünde bulundurularak, kaçma riskine karşı tutuklu yargılanmasına karar verildiğini kaydetti.

KARARI DUYUNCA KOŞA KOŞA KAÇTI

Kararın açıklanmasının ardından salondan ayrılan sanık Ş.G., koşar adımlarla adliye binasından çıktı. Duruşma salonu kapısında bekleyen polis memurları, Ş.G.'yi kovalamaca sonunda, adliye bahçesinde yakaladı. Ş.G., işlemlerinin ardından Yalvaç B Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Savunma Sanayii ve Erdoğan projeleri değerlendirdi

Savunma Sanayii ve Erdoğan projeleri değerlendirdi

92
Fatih Akın'ın tercihi Alman pasaportu oldu

Fatih Akın'ın tercihi Alman pasaportu oldu

155
Mazhar Alanson: Eurovision, Sertab'ın başarısı değil

Mazhar Alanson: Eurovision, Sertab'ın başarısı değil

40
Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine bombardıman

Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine bombardıman

117
Acil servise kedi sokup videoya çeken Hürriyet muhabiri

Acil servise kedi sokup videoya çeken Hürriyet muhabiri

133
Teröristbaşı Öcalan'ın anıtının bombalandığı anlar

Teröristbaşı Öcalan'ın anıtının bombalandığı anlar

92
Füzelere yazı yazma olayı çığrından çıktı

Füzelere yazı yazma olayı çığrından çıktı

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM