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Cinsiyet değişimi ameliyatı sonrasında hayatını kaybetti

Denizli'de yaşayan ve cinsiyet değiştirmek için ameliyat olan 27 yaşındaki B.Y. ameliyattan kısa süre sonra hayatını kaybetti.

17.05.2017 - 10:38
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Denizli Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun olan 27 yaşındaki B.Y. cinsiyet değiştirmek için İstanbul Kadıköy'de H.A., isminde bir doktora başvurdu. 10 Mayıs'ta İstanbul'a giden B.Y. 11 Mayıs Perşembe günü Kadıköy'de özel bir hastanede ameliyat oldu.

SOLUNUMU DURDU

Ameliyattan birkaç saat sonra uyanan B.Y. iddiaya göre aynı gün solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. B.Y.'nin cenazesi, ailesi tarafından alınarak Bursa'da defnedildi. B.Y.'nin ailesinin ameliyatı yapan doktor H.A. hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

"TEK AMACI ÖĞRETMEN OLMAKTI"

Öte yandan B.Y.'nin yakın bir arkadaşı, "11 Mayıs Perşembe günü ameliyat olduktan sonra hayatını kaybetti. Ailesi onu cuma günü İstanbul'dan aldı. Pazar günü toprağa verildi. Her zaman ameliyat olmak isterdi. Geçiş sürecini tamamlamak istiyordu. Çünkü ameliyat olduktan sonra yasal haklarını eline alıp, öğretmen olmak istiyordu. Tek amacı buydu. Ameliyatta ters giden bir şeyler oldu ve hayatını kaybetti." dedi.

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