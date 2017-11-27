Çintar mantarının fiyatını duyan ormana koştu

Mantarın fiyatını duyanlar işi gücü bırakıp, çintar toplamaya başladı. Ege Bölgesi'nde ilk sonbahar yağmurlarından sonra çam ormanlarının diplerinde ortaya çıkan bir mantar türü olan çintar, köylünün geçim kaynağı olarak pazar tezgahlarına düştü.

KİLOSU 40 LİRA

Bölgede sofraların vazgeçilmez besini olan çintar, halk pazar ve yol kenarlarında seyyar satıcıların tezgahlarında büyük rağbet görüyor. Ormanlık alanlardan çintarı toplayarak pazara satmak için getiren Çiçek Karataş (50), "Bu yılki çintar mevsiminin kilosu 40 liradan başladı. Bu fiyata rağmen vatandaşın ilgisinden memnunuz. Satışlarımız iyi. Bu mantar, sonbahar yağmurlarının yağmasıyla birlikte çam ağaçları altında çıkar. Çok lezzetlidir ve diğer mantarlara göre pahalıdır. Et kadar gıdalıdır" dedi.

HASTALIKLARA İYİ GELİYOR

Demir açısından zengin olması nedeniyle kansızlık tedavisinde kullanılması tavsiye edilen çintar, ayrıca kalp ve damar hastalıklarında etkili olan folik asitçe de zengin. Bazı türlerinde bağışıklık sistemini arttıran kimyasal bileşikler mevcut. Yağ içermediği için protein değeri yüksektir ve rejim yemeği olarak da kullanılıyor.

Öte yandan yüksek fiyattan alıcı bulan mantarı toplama yarışına girenler, saban erken saatlerden itibaren ormanın yolunu tutuyor.







