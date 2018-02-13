Ailesinin aldığı cip yüzünden engelli maaşından oldu

Gebze Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi'nde ailesi ile birlikte kalan doğuştan bedensel engelli Rıfat Uçar'ın ailesi, engelli vatandaşlar için tanınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminden yararlanarak 2016 model cip satın aldı.

Yapılan araştırmada, aileye ait dörder katlı 2 bina ve 1 dükkân bulunduğu tespit edilerek, Uçar'ın engelli maaşı kesildi.

Bu duruma tepki gösteren Rıfat Uçar'ın ağabeyi Ferzende Uçar, Sosyal Yardımlaşma görevlilerinin yer tapusu olan binanın fotoğrafını çekip kardeşinin dosyasına koyduğu için 3 aylık engelli maaşının kesildiğini söyledi.

HASTANEYE GÖTÜRMEK İÇİN CİP SATIN ALDILAR

9 kardeş olduklarını ve zor geçindiklerini söyleyen Ferzande Uçar, "Kardeşim doğuştan bedensel engelli. 2016 yılında kardeşimi hastaneye götürmek ve gezdirmek için araba aldık. Devletin verdiği hak var; onlara tanıdığı ÖTV indirimini kullanarak bir cip aldık. Aracı aldıktan sonra 3 aylık maaşı kesildi ve yeşil kartı iptal oldu." dedi.

"MASRAFI ZOR, BAKIMI ZOR"

"Geçen hastaneye götürdük, ücret ödedik. SSK'dan yaklaşık 700 lira borç çıkarmışlar yüzde 93 engelli olmasına rağmen. Tüm sağlık masraflarını cebimizden ödüyoruz. Sosyal Yardımlaşma'ya gittim. Bana lüks araç aldığımızı ve ÖTV indirimi olduğu için maaşı kesmek zorunda kaldıklarını söylediler. 5 yıl sonra o paranın ÖTV'yi karşılayacağını söylediler. Sonra gelir testi evrakı gönderdiler ama bir sonuca ulaşamadım. Kardeşimi sokağa atacak değilim. Mecbur bakacağım. Masrafı zor, bakımı zor."

"EKONOMİK DURUMUMUZUN İYİ OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR"

Ferzende Uçar kardeşine yeniden engelli maaşının bağlanmasını ve sağlık güvencesinden yararlanmasını isteyerek, "Benim şu anda oturduğum 4 katlı binam var ve bir de oturduğum evin arka tarafında yine 4 katlı bir binam daha var. Bir de binanın altında bakkal dükkânım var. Bakkal dükkânımın yaklaşık 15 bin lira vergi borcu var. Vergi borcumu ödeyemeyince inşaatlarda çalışmaya başladım. Biz 9 kardeşiz. Binanın fotoğrafını çekip kardeşimin dosyasının içerisine koymuşlar. Ekonomik durumumuzun iyi olduğunu söylüyorlar. Devletin tanıdığı hak var. Biz de ona göre hareket ediyoruz." diye konuştu.