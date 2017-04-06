Cipine çarpıp kaçan kamyon şoförünü takip edip yakalattı

Dün saat 19.00 sıralarında Sandıklı’ya bağlı Alamescit Köyü kavşağında meydana gelen olayda, Afyonkarahisar’dan Antalya istikametine giden Abdurrahman Agırman yönetimindeki 48 TP 024 plakalı ciple, aynı yönde giden odun yüklü H.Y.’nin kullandığı 32 HZ 578 plakalı kamyonu sollamak istedi.

KAMYON, CİPE ÇARPTI

Bu sırada iddiaya göre kamyon sürücüsü, aracını cipin önüne sürdü. Kamyonun kasasına çarpan cipin sağ ön tarafında hasar oluşurken, ön yolcu koltuğunda oturan Mesut Kayacan yaralandı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, yaralanan Mesut Kayacan itfaiye yardımıyla çıkartıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

KAMYONU TAKİP ETTİ

Cip sürücüsü Abdurrahman Agırman ise aracını olay yerinde bırakarak, kendisine yardım için duran Uğur Abbaz’ın aracıyla kaçan kamyonu takibe başladı.

YAKALATTI

Olay yerinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta Dinar İlçesi yakınlarında kamyonu yakalayan Abdurrahman Agırman, polise yaptığı ihbarla aracı yakalattı. Polis eşliğinde kaza yerine getirilen H.Y., ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.

"KAMYON, CİPİN YOLUNA DALDI, ÇARPIP KAÇTI"

Cip sürücüsüne yardım eden Uğur Abbaz, "Cip kamyonu sollamaya çıktığında kamyon cipin yoluna daldı. Daha sonra çarpıştılar. Kamyon durmadı kaçtı. 25 kilometre ileride polise yakalattık" dedi.