taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.834
USD
3,7128
EURO
3,9580
ALTIN
149,73
PETR
54,4500

Cipine çarpıp kaçan kamyon şoförünü takip edip yakalattı

Afyonkarahisar'da seyir halindeki cipe, sollama yapan bir kamyon şoförü çarptı.

06.04.2017 - 11:50
  1. Haberler
  2. İç Haber

Dün saat 19.00 sıralarında Sandıklı’ya bağlı Alamescit Köyü kavşağında meydana gelen olayda, Afyonkarahisar’dan Antalya istikametine giden Abdurrahman Agırman yönetimindeki 48 TP 024 plakalı ciple, aynı yönde giden odun yüklü H.Y.’nin kullandığı 32 HZ 578 plakalı kamyonu sollamak istedi.

KAMYON, CİPE ÇARPTI

Bu sırada iddiaya göre kamyon sürücüsü, aracını cipin önüne sürdü. Kamyonun kasasına çarpan cipin sağ ön tarafında hasar oluşurken, ön yolcu koltuğunda oturan Mesut Kayacan yaralandı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, yaralanan Mesut Kayacan itfaiye yardımıyla çıkartıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Cipine çarpıp kaçan kamyon şoförünü takip edip yakalattı

KAMYONU TAKİP ETTİ

Cip sürücüsü Abdurrahman Agırman ise aracını olay yerinde bırakarak, kendisine yardım için duran Uğur Abbaz’ın aracıyla kaçan kamyonu takibe başladı.

YAKALATTI

Olay yerinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta Dinar İlçesi yakınlarında kamyonu yakalayan Abdurrahman Agırman, polise yaptığı ihbarla aracı yakalattı. Polis eşliğinde kaza yerine getirilen H.Y., ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.

Cipine çarpıp kaçan kamyon şoförünü takip edip yakalattı

"KAMYON, CİPİN YOLUNA DALDI, ÇARPIP KAÇTI"

Cip sürücüsüne yardım eden Uğur Abbaz, "Cip kamyonu sollamaya çıktığında kamyon cipin yoluna daldı. Daha sonra çarpıştılar. Kamyon durmadı kaçtı. 25 kilometre ileride polise yakalattık" dedi.

Cipine çarpıp kaçan kamyon şoförünü takip edip yakalattı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu: Benim gibi tek adam olsunlar

Kılıçdaroğlu: Benim gibi tek adam olsunlar

288
Hollanda'da 'erkekler el ele' kampanyası

Hollanda'da 'erkekler el ele' kampanyası

87
İdlib'te eşini ve ikiz çocuklarını kaybeden babanın feryadı

İdlib'te eşini ve ikiz çocuklarını kaybeden babanın feryadı

140
Haley'den BM'de Rus sözcüyü zora sokan İdlib fotoğrafları

Haley'den BM'de Rus sözcüyü zora sokan İdlib fotoğrafları

75
Başbakan Yıldırım: Naber Bakan bey dedi

Başbakan Yıldırım: Naber Bakan bey dedi

27
Mesut Özil'li Arsenal'den net galibiyet

Mesut Özil'li Arsenal'den net galibiyet

1
Türk asıllı Alman vekil 'MİT elemanlarını kovun' dedi

Türk asıllı Alman vekil 'MİT elemanlarını kovun' dedi

133
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM