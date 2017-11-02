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Çıplak fotoğraf şantajcısı Adanalılar yakalandı

Cinsel ilişkide bulunma vaadiyle eve götürdükleri kişilerin çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaptıkları belirlenen çete yine yakalandı.

02.11.2017 - 13:48
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Gaziantep'te yaşayan 48 yaşındaki Ekrem Y., 14 Ağustos günü, barda konsomatris olarak çalışan 39 yaşındaki Hatice G. ile alkol alıp, eğlendikten sonra cinsel ilişkide bulunmak için G.'nin evine gitti. Bir süre sonra eve gelen Hatice G.'nin eşi 47 yaşındaki Metin G., bıçak çekip, dövdüğü Ekrem Y.'nin çıplak halde fotoğraflarını çekti. Ayrıca Ekrem Y.'nin bankadaki 30 bin lirasını kayınbiraderi 38 yaşındaki Nevzat A.'ya havale etti.

Çıplak fotoğraf şantajcısı Adanalılar yakalandı

60 BİN LİRALIK SENET İMZALATTILAR

Olayın ardından Hatice G., aynı yöntemle 57 yaşındaki Mustafa İ.'yi evine götürdü. Bu kez eve gelen kardeşler 37 yaşındaki Yılmaz A. ve Nevzat A., Mustafa İ.'nin çıplak fotoğraflarını çekti. Kardeşler, 60 bin liralık senet imzalattığı Mustafa İ.'nin 9 bin 500 lirasını gasbetti.

Çıplak fotoğraf şantajcısı Adanalılar yakalandı

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Şikayet üzerine gözaltına alınan Hatice G. ve Metin G. ile 2 kardeş, 'denetimli serbestlik' kapsamında serbest bırakıldı. Benzer suçlama sonucu Hatice G., eşi Metin G. ve kardeşleri Nevzat A. ile Yılmaz A., dün tekrar gözaltına alındı. İfadelerinde, suçlamaları kabul etmeyen 4 şüpheli, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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