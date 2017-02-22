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Çıplak fotoğrafları paylaşılan Türk genci intihar etti

Kız arkadaşı tarafından sosyal medya çıplak fotoğrafı paylaşılan 15 yaşındaki Onur Hakan Cücü, ailesi ile yaşadığı Hollanda'da intihar etti.

22.02.2017 - 09:16
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Hollanda'da Enschede kentindeki Bonhoeffer Koleji 3.sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Adanalı Onur Hakan Cücü, kız arkadaşının sosyal medya üzerinden çıplak fotoğrafının paylaşması üzerine ailesinin evine yakın bir binanın çatısından atlayarak intihar etti. Polis, olay hakkında soruşturma başlatırken kent de bu haberle sarsıldı. Son mesajlarını kız arkadaşına atan Cücü; "Seni çok sevdim. Ben gidiyorum hoşça kal. Her şey için özür dilerim. İnternetimi de kapatıyorum, istediğini yollayabilirsin" dedi.

Çıplak fotoğrafları paylaşılan Türk genci intihar etti

Sabah Gazetesi'nin haberine göre olayla ilgili açıklama yapan emniyet basın sözcüsü; "Elimizde bu konuda henüz bir delil yok ve bu yüzden de kimseyi suçlayamayız. Şu an sadece tahminler yürütülüyor. Bu konuda savcılık inceleme başlattı. Reşit olmayan çocuklardan bahsediyoruz. Yapılacak incelemelerin ardından adliyeye sevk edilip edilmeyeceğine karar verilecek" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

15 yaşındaki Onur Hakan Cücü'nün cenazesinin ailesini tarafından Türkiye'de memleketlerinde defnedileceği belirtildi.

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