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Ciple çarpışan otomobil akaryakıt istasyonuna girdi

Bursa'da bir otomobilin ciple çarpıştıktan sonra savrularak akaryakıt istasyonuna girmesi sonucu iki kişi yaralandı.

25.03.2017 - 05:58
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Ciple çarpışan otomobil akaryakıt istasyonuna girdi

Ahmet Akın (25) idaresindeki 16 FN 031 plakalı otomobil, merkez Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi'nde İzmir Yolu Orhaneli Kavşağı yakınında Abdi Gazioğlu'nun kullandığı 34 LH 4526 plakalı ciple çarpıştı.

POMPALARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle savrularak benzinliğe giren otomobil, akaryakıt pompalarından birine çarparak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Ahmet Akın ve annesi Aliye Akın yaralandı.

Ciple çarpışan otomobil akaryakıt istasyonuna girdi

Sürücü Akın'a sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan annesinin ise hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle hasar oluşan akaryakıt istasyonunda yangın çıkması ihtimaline karşı itfaiye ve polis ekipleri tarafından önlem alındı.

Ciple çarpışan otomobil akaryakıt istasyonuna girdi

Ciple çarpışan otomobil akaryakıt istasyonuna girdi

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