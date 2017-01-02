Çipli kimlikler için başvuru başladı

Çipli kimlik kartları için vatandaşlar, pilot olarak belirlenen Kırıkkale, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Erzincan, Adıyaman, Aksaray, Burdur, Uşak ve Yalova'nın ardından bugünden itibariyle diğer illerden de başvuruda bulunabilecek.

Kimliklerin ücretleri ile ilgili bilgi verilen açıklamada, "Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL'dir." denildi.

YENİ KİMLİK KARTLARIN ÖMRÜ 10 YIL

Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartlarının kullanım ömrü ise 10 yıllık.

NASIL RANDEVU ALINIR

Başvuruda nüfus müdürlüğü personelince başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarası sorgulanarak kimlik bilgileri ve en son aldığı nüfus cüzdanı veya kimlik kartı bilgisi kontrol edilecek.

İlk defa kimlik kartı başvurusunda nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden birisi ile son 6 ay içinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun biyometrik bir adet fotoğraf istenecek.

Başvuru sırasında kişinin biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi olarak hem sağ hem de sol el için alınacak. Kişinin biyometrik verisinin alınamadığı durumlarda ise nedeni sisteme kaydedilecek.