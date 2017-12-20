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Çipli kimliklerin dağıtımı 2023 yılına kadar sürecek

E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, çipli kimlik kartlarının dağıtımının yıl sonuna kadar tamamlanacağı şeklindeki bilginin doğru olmadığını söyledi.

İHA | 20.12.2017 - 14:41..
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Merkezi Mersin’de bulunan E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yılı başı itibari ile yeni çipli kimlik kartlarının dağıtılmaya başlandığını, yıl sonuna kadar yaklaşık 15 milyon kişinin kimlik dağıtımının tamamlanacağını söyledi.

Ali Kart, kalan 65 milyon kişinin tamamına bu dağıtımın yapılmasının, mevcut fiziki altyapı ile 2023 yılını bulacağını belirtti.

"YALAN HABER VE DEDİKODULARA İNANMAYIN"

’90 lira vergi alınacağı, 2017 yılı sonunda kimlik dağıtımının biteceği’ gibi dedikoduların yayılması ile vatandaşların son günlerde il ve ilçe nüfus müdürlüklerine akın ettiğini ifade eden Kart, şöyle devam etti:
"Yeni kimliğe geçişte normal kimlik ücreti haricinde herhangi bir vergi alınmayacaktır. Kimliğini bu yıl sonuna kadar değiştirmeyene ceza verileceği gibi bir bilgi yalandır. Çipli kimliğin dağıtımının 2017 sonunda biteceği bilgisi doğru değildir, dağıtımın bitmesi 2023 yılını bulacaktır. Nüfus çalışanlarımız bu aşırı yoğunluğa rağmen, canını dişine takarak özveri ile görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızdan, bu yalan haber ve dedikodulara inanmamasını, resmi kaynaklardan açıklanacak bilgilere itibar etmesini bekliyoruz.

"VATANDAŞLARIMIZ RANDEVULARINI ALARAK SIRA BEKLEMEDEN KİMLİKLERİNİ ALABİLİRLER"

Yeni kimlik almak isteyen vatandaşlarımız ’Alo 199’ ve internette ’e-kimlik’ sayfasından randevularını alarak nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, fazla sıra beklemeden kimliklerini alacaklardır."

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