Çipras: Avrupa'nın güvenliği Türk-Yunan ilişkilerine bağlı

Sığınmacı konusundaki adaletsizlikleri "AB'nin temellerine bırakılan bir bomba" şeklinde nitelendiren Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bu sorunlarla gelecekte tekrar karşılaşmak zorunda kalacaklarını ifade etti.

"AVRUPA'NIN TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ ARTMALI"

Çipras, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Batı Trakya, sığınmacı krizi ve Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın güvenliğinin sorunsuz bir Türk-Yunan ilişkisine bağlı olduğunu dile getiren Çipras, AB'nin Türkiye ile olan iş birliğinin artması gerektiğini vurguladı.