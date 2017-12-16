taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.330
USD
3,8674
EURO
4,5478
ALTIN
156,13
PETR
63,1800

Çipras: Avrupa'nın güvenliği Türk-Yunan ilişkilerine bağlı

Sığınmacı krizinin Avrupa'da giderek büyüyeceğini belirten Yunanistan Başbakanı Çipras, AB'nin Türkiye ile olan iş birliğinin artması gerektiğini vurguladı.

AA | 16.12.2017 - 00:17..
  1. Haberler
  2. Dünya
Çipras: Avrupa'nın güvenliği Türk-Yunan ilişkilerine bağlı

Sığınmacı konusundaki adaletsizlikleri "AB'nin temellerine bırakılan bir bomba" şeklinde nitelendiren Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bu sorunlarla gelecekte tekrar karşılaşmak zorunda kalacaklarını ifade etti.

Çipras: Avrupa'nın güvenliği Türk-Yunan ilişkilerine bağlı

"AVRUPA'NIN TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ ARTMALI"

Çipras, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Batı Trakya, sığınmacı krizi ve Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın güvenliğinin sorunsuz bir Türk-Yunan ilişkisine bağlı olduğunu dile getiren Çipras, AB'nin Türkiye ile olan iş birliğinin artması gerektiğini vurguladı.

Çipras: Avrupa'nın güvenliği Türk-Yunan ilişkilerine bağlı

İlginizi Çekebilir
Yunan Bakan Kocyas: Aradaki sorunu ancak Erdoğan çözer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lozan açıklamaları hakkında konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocyas, "Bu sorunu ondan başkası çözemez" dedi.
Kudüs'te İsrail terörü sürüyor
İsrail askerlerinin Kudüs ve Gazze sınırında düzenlenen Kudüs'e destek gösterilerine sert müdahalesi devam ediyor.
Hollanda'nın en yoğun havalimanında bıçaklı saldırı
Hollanda'nın en yoğun havalimanı Schiphol'de bıçaklı saldırgan panik yaratırken, polisler saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı.
Merkel'den AB'ye mülteci sitemi: Dayanışma içinde değiliz
Almanya Başbakanı Merkel, Avrupa'ya yönelik göçün AB ülkeleri arasında yönlendirilmesini istedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çipras: Avrupa'nın güvenliği Türk-Yunan ilişkilerine bağlı

Çipras: Avrupa'nın güvenliği Türk-Yunan ilişkilerine bağlı

23
Sokak ortasında Suriyeli kadın cesedi bulundu

Sokak ortasında Suriyeli kadın cesedi bulundu

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM