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Çipras, Dışişleri Bakanlığı görevini de üstlendi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın istifasının ardından başbakanlığın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı görevini de üstlendi.

Haber Merkezi | 20.10.2018 - 14:57..
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Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un huzurunda yemin ederek göreve başlayan Çipras, daha sonra Dışişleri Bakanlığı'na giderek selefi Kocias'tan görevi devraldı.

Çipras, burada yaptığı konuşmada, Kocias'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Çipras, Dışişleri Bakanlığı görevini de üstlendi

ÇİPRAS DIŞ POLİTİKAYI YÖNETECEK

Yunanistan 'ın, 3 buçuk yıllık SYRİZA hükümeti döneminde izlediği dış politikayla bölgede bir istikrar unsuru haline gelerek lider rolü oynadığını ifade eden Çipras, bu kapsamda Türkiye'yle ilişkilerde ve Kıbrıs meselesinde de önemli gelişmeler kaydedildiğini belirtti.

Çipras, "Egemenlik haklarımızın ihlal edilmesini kabul etmeyeceğimizi açıkça ortaya koyarak, Türkiye ile açık iletişim kanallarını sürdürdük. Kıbrıs konusunda, çözüm istemeyen taraf olma lekesinden kurtulduk ve adil ve kalıcı bir çözüme çok yaklaştık." dedi.

Çipras, Dışişleri Bakanlığı görevini de üstlendi

ÇİPRAS'A TEŞEKKÜR

Kocias da konuşmasında görevi süresince, kendisine gösterdiği güven için Çipras'a teşekkür etti. Karasularının genişletilmesinin aşamalı olarak yapılacağını belirten Kocias, ilk adımın, ülkenin batısında yer alan İyon Denizi'ndeki "Diapontia" adalarından başlayarak Girit'in Kuzey batısındaki "Antikithira" adalarına kadar olan bölgede uygulanacağını ileri sürdü.

Kocias, Makedonya ile isim konusunda hükümette yaşanan tartışmanın ardından istifa etmişti. Başbakan Çipras, Kocias'ın istifasının ardından bakanlık görevini kendisinin üstleneceğini bildirmişti.

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