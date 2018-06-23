Çipras Euro Grubu Toplantısı'nda kravat taktı

Çipras, Yunanistan'ın borçlarının hafifletilmesi üzerine Euro Grubu Toplantısı'nda kravat taktı. Konuşma sonrası kravatını çıkartan Çipras, "Savaş daha bitmedi. Düzeltilmesi gereken haksızlıklar devam ediyor" ifadelerini kullandı.





BORÇLAR AZALINCA ESPRİ BİLE YAPTI

Başbakan Çipras, Euro Grubu Toplantısı'nda sağlanan borç hafifletme önlemleri ve kurtarma paketinin sona ermesinin yolunu açan anlaşmanın ardından Atina'daki Zappion Sarayı'nda hükümet milletvekillerine hitaben konuşma yaptı.

Kravat takması için kazandığı iddiaların gerçekleştiğini belirten Çipras, "Biraz zorlanıyorum ama sanırım (kravata) alışacağım." diyerek sözlerine başladı.

Çipras, yeniden yatırımcıları çekebilmeyi sağlayacak bir anlaşma için çaba gösterdiklerini anlatarak, "Euro Grubu'nun tarihi kararıyla, Yunanistan'ın borcu sonunda sürdürülebilir bir hale geldi." diye konuştu.

Yunanistan'ın yeniden ekonomik ve siyasi egemenliğini edinen normal bir ülke haline geldiğini vurgulayan Çipras, "Yunanistan'ın borcuna ilişkin dünkü karar ile ülkemiz yeni bir sayfa açıyor." dedi.

KONUŞMA BİTTİ KRAVAT GİTTİ

Çipras, söz konusu borcu önceki hükümetlerden aldıklarına işaret ederek, "Sonunda bu noktaya ulaştık, memorandumların sonuna yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ancak, Çipras konuşmasının sonunda kürsüde kravatını çıkararak, "Biz bir mücadeleyi kazandık ama savaşı değil. Savaş daha bitmedi. Düzeltilmesi gereken haksızlıklar devam ediyor. Her zaferimizde kravatı yeniden takacağım." dedi.

Çipras, ilk kez başbakanlık görevine geldiği 2015 yılı başında ülkesinin borcunun hafifletilmesine yönelik iddiaya girmişti.