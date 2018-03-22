Çipras ile Putin Akdeniz'i görüştü

Türkiye'nın sınırlarını ihlal ederek Doğu Akdeniz'de bulunan enerji sahalarında hak iddia eden Yunanistan AB'den alamadığı desteği Rusya'dan bulmaya çalışıyor. Yunan lider Çipras, Türkiye'yi Rusya'ya şikayet etmeye kalktı.

TEBRİK BAHANESİYLE GÖRÜŞME

Yunan lider Çipras'ın Akdeniz'deki durumu, araştırmalarda gelinen noktayı Rusya'ya anlattığı belirtilirken, aynı zamanda Türkiye'yi de Putin'e şikayet etti.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Çipras, Putin’i arayarak seçimdeki zaferi için tebrik etti. Görüşmede ikili ilişkiler, Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı telefon konuşması, Avrupa’da güvenlik ve Doğu Akdeniz Havzası’ndaki durum ele alındı.