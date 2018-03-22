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Çipras ile Putin Akdeniz'i görüştü

Aleksis Çipras’ın dördüncü kez Rusya Başkanlığına seçilen Vladimir Putin’i telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi. Yunanistan Başbakanlığı da tarafların Doğu Akdeniz konusunu görüştüğünü belirtti

Haber Merkezi | 22.03.2018 - 17:21..
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Türkiye'nın sınırlarını ihlal ederek Doğu Akdeniz'de bulunan enerji sahalarında hak iddia eden Yunanistan AB'den alamadığı desteği Rusya'dan bulmaya çalışıyor. Yunan lider Çipras, Türkiye'yi Rusya'ya şikayet etmeye kalktı.

Çipras ile Putin Akdeniz'i görüştü

TEBRİK BAHANESİYLE GÖRÜŞME

Yunan lider Çipras'ın Akdeniz'deki durumu, araştırmalarda gelinen noktayı Rusya'ya anlattığı belirtilirken, aynı zamanda Türkiye'yi de Putin'e şikayet etti.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Çipras, Putin’i arayarak seçimdeki zaferi için tebrik etti. Görüşmede ikili ilişkiler, Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı telefon konuşması, Avrupa’da güvenlik ve Doğu Akdeniz Havzası’ndaki durum ele alındı.

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