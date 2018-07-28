taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.585
USD
4,8423
EURO
5,6589
ALTIN
190,51
PETR
74,3600

Çipras: Korkak değilim, kelle almayacağım

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, meydana gelen yangın faciasının siyasi sorumluluğunu üstlendi.

Haber Merkezi | 28.07.2018 - 10:10..
  1. Haberler
  2. Dünya

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, geçtiğimiz gün meydana gelen yangın faciası nedeniyle olağaüstü kabine toplantısı gerçekleştirdi ve bakanlar kuruluna seslendi.

"DOĞRU YAPIP YAPMADIĞIMIZI SORGULUYORUZ"

Sorumluluklarından kaçmayacaklarını vurgulayan Çipras, ülkenin başbakanı ve hükümet olarak sorumlu olduklarının açık olduğunu, doğru olanı yapıp yapmadıklarını sorguladığını ifade etti.

Çipras: Korkak değilim, kelle almayacağım

"SORUMLULUĞU ALIYORUM"

Çipras, hükümetin en zorlu döneminden geçtiğine işaret ederek, "Ölüler konuşamaz ama onların hatırasına saygı olarak doğru olanı söylemek boynumuzun borcu. Yunan halkı ve kabine önünde, bu trajedinin siyasi sorumluluğunu aldığımı belirtmek istiyorum." diye konuştu.

İtfaiye ve emniyet güçlerinin istifa çağrılarıyla hedef alınmamasını isteyen Çipras , "Daha önceki trajediler de bir kurala dönüştüğü gibi mücadele döneminde kelle almak, siyasi cesaret değil, siyasi korkaklık işaretidir."

Çipras: Korkak değilim, kelle almayacağım


"BİR SONRAKİ TRAJEDİYİ BEKLEYEMEYİZ"

Çipras, yıllar boyunca ülkenin sahillerde kaçak yapılaşmanın oluştuğunu, bu durumu düzeltmek için bir yasa tasarısı hazırlayacaklarını belirterek, "Buldozerleri çıkarıp mücadele etmemiz gerekiyorsa, daha sonraki trajediyi bekleyemeyiz." ifadesini kullandı.

Ülkesinin 8 yıl sonra kurtarma paketinden çıkarak egemenliğini geri alacağını vurgulayan Çipras, kimsenin ülkeyi istikrarsızlaştırarak bunu engelleyemeyeceğini kaydetti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Haluk Pekşen: CHP genel başkanlığına adayım

Haluk Pekşen: CHP genel başkanlığına adayım

57
Sosyal medyadan zengin oldu; Kylie Jenner

Sosyal medyadan zengin oldu; Kylie Jenner

10
Çağla Şıkel'den samimi açıklamalar

Çağla Şıkel'den samimi açıklamalar

30
Elektrogitarıyla ezber bozan anne

Elektrogitarıyla ezber bozan anne

66
63 yıl önce İstanbul'dan gittiler yangında can veriler

63 yıl önce İstanbul'dan gittiler yangında can veriler

24
Alevlerin arasında kalan Yunan dehşeti kaydetti

Alevlerin arasında kalan Yunan dehşeti kaydetti

20
Kolombiya'daki karteller narkotik köpeğinin peşinde

Kolombiya'daki karteller narkotik köpeğinin peşinde

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM