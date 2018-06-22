Çipras kravat takmaya hazırlanıyor

AB üyesi ülkelerin Ekonomi Bakanlarının dün almış oldukları karar ile Yunanistan'ın borç ödeme vadelerinin uzatılması ve piyasalara geri dönmesi kararlaştırıldı.

2015 yılında Yunanistan'da Başbakan seçilen Çipras olduğunda Yunanistan kurtarma paketlerinden çıkıp borç vadesi uzatılır ise kravat takacağını vaat etmişti.

"İDDİALARDA VERİLEN SÖZLER TUTULMALIDIR"

Bugün konu hakkında Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’u ziyaret eden Çipras, "İddialarda verilen söz tutulmalıdır. Kravata uygun açık renk gömlek bulmam gerek” dedi.

Pavlopulos ise Çipras'a İtalya eski Başbakanı Mateo Renzi'nin hediye etmiş olduğu kravatı önerdi. Zapion Kongre Merkezinde konuşma yapacak olan Yunan Başbakanının nasıl görüneceği merak konusu oldu.

ÖDEME SÜRESİ 2033'E UZATILDI

Öte yandan, 2023 yılına kadar geri ödenmesi gereken 100 milyar Euro’luk borç ve faizler için ödeme süresi 2033 yılına kadar uzatıldı.