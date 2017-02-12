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Çipras kreditörleri yeni kesinti taleplerine karşı uyardı

Yunanistan ile uluslararası kreditörler arasında gelecek yılki mali tabloya ilişkin yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı.

12.02.2017 - 10:32
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Kreditörler gelecek yılki mali hedeflere ulaşılması için Yunanistan’dan ek olarak emeklilik reformu talep ediyor. Yunanistan Başbakanı Çipras ise kreditörleri yeni taleplere karşı uyardı.

KREDİTÖRLER KREDİ VERME KONUSUNDA KARARSIZ

Avrupa’da herkesin Yunanistan’ın borçlarıyla ilgili bir gözden geçirme ve azaltma olacağını bildiğini söyleyen Çipras, “Ancak aşırı sağın yükseldiği Hollanda, Fransa ve Almanya’daki seçimler tamamlanmadan kreditör kredi verme konusunda karar vermek istemiyorlar.” dedi.

İki tarafın uzlaşması Yunanistan’a taahhüt edilen 86 milyar Euro’nun bir sonraki dilimini serbest bırakacak ve Atina’nın bu yaz yapacağı 7 milyar Euro’luk geri ödemeyi kolaylaştıracak. Ancak özellikle IMF’nin mevcut çekincelerinin olması kredinin serbest bırakılmasını zorlaştırıyor. Yunanistan hükümeti, hayat şartlarının kesintilerle zorlaştığı ülkede mevcut tasarruf programının genişletilmesini istemiyor.

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