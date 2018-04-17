taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.730
USD
4,1013
EURO
5,0667
ALTIN
176,60
PETR
71,0500

Çipras Meis Adası'nı ziyaret etti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ege’de Meis (Kastellorizo) Adası'na giderek Türkiye'ye mesaj gönderdi.

Haber Merkezi | 17.04.2018 - 16:03..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Çipras Meis Adası'nı ziyaret etti

Aleksis Çipras, Meis Adası'ndaki deniz suyu arındırma tesislerinin açılışına katıldı.

Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Çipras, "Komşularımız her zaman iyi komşulara yakışır şekilde davranmıyorlar. Bazı zamanlar siyasi yönetimler insanların alışkanlıklarını takip etmiyorlar ve gergin dönemlerdeyiz, komşularımız tarafından mazeretsiz tahrik edici tutumların sergilendiği dönemlerdeyiz. İyi komşuluk ilkeleri ve uluslararası hukuk kurallarıyla bağdaşmayan istikrarsızlık dönemi yaşıyoruz." dedi.

"ORDUMUZA GÜVENİYORUZ"

"Bir arada barışçıl yaşam ve iş birliği amacıyla Türkiye'ye bir mesaj vermek istiyorum" diyen Çipras "Yunanistan istikrarsızlaşmış bir bölgede istikrar direğidir. Silahlı kuvvetlerin erkek ve kadınlarına güveniyoruz. Saldırganlık ve provokasyon bir güç göstergesi değildir. Yunanistan ile kimse oyun oynayamaz, önemli değerlere sahibiz ve bu değerleri savunacağız.” ifadelerini kullandı.

Çipras Meis Adası'nı ziyaret etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
AB zirvesinde Macron'a Suriye protestosu
AB'nin Strazburg'ta düzenlenen zirvesinde konuşan Macron'a Suriye protestosu gerçekleşti. macron'un kürsüde konuştuğu sırada meclis oturaklarında üyeler "Suriye'den elinizi çekin" pankartları açtı.
Yunanistan DHKP-C'li teröristin iadesini reddetti
Yunanistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinden önce yakalanan 9 DHKP-C üyesinden biri olan Burak Ağarmış’ın da Türkiye’ye iade edilmesini reddetti.
Fransa Esad'a verdiği Şeref Nişanı'nı geri çekiyor
Fransa Beşar Esad’a 2001 yılında verdiği en yüksek dereceli "Büyük Haç Şeref Nişanı"nı geri çekme işlemi başlattı.
Yunanistan'da emeklilerin çilesi bitmiyor
Yunanistan'da her 10 emekliden 9’unun emekli maaşına yüzde 12 ile yüzde 30 arası kesinti yapılacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Bahçeli'yle görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Bahçeli'yle görüşecek

192
Video hakem devre arasında penaltı verdi

Video hakem devre arasında penaltı verdi

33
Malatya'ya Turgut Özal Üniversitesi kuruluyor

Malatya'ya Turgut Özal Üniversitesi kuruluyor

110
Türkiye ile İran arasında ilk para takası

Türkiye ile İran arasında ilk para takası

101
Devlet Bahçeli erken seçim için tarih verdi

Devlet Bahçeli erken seçim için tarih verdi

225
Bülent Tezcan: CHP erken seçime hazır

Bülent Tezcan: CHP erken seçime hazır

113
Çipras Meis Adası'nı ziyaret edecek

Çipras Meis Adası'nı ziyaret edecek

164
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM