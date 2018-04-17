Çipras Meis Adası'nı ziyaret etti

Aleksis Çipras, Meis Adası'ndaki deniz suyu arındırma tesislerinin açılışına katıldı.

Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Çipras, "Komşularımız her zaman iyi komşulara yakışır şekilde davranmıyorlar. Bazı zamanlar siyasi yönetimler insanların alışkanlıklarını takip etmiyorlar ve gergin dönemlerdeyiz, komşularımız tarafından mazeretsiz tahrik edici tutumların sergilendiği dönemlerdeyiz. İyi komşuluk ilkeleri ve uluslararası hukuk kurallarıyla bağdaşmayan istikrarsızlık dönemi yaşıyoruz." dedi.

"ORDUMUZA GÜVENİYORUZ"

"Bir arada barışçıl yaşam ve iş birliği amacıyla Türkiye'ye bir mesaj vermek istiyorum" diyen Çipras "Yunanistan istikrarsızlaşmış bir bölgede istikrar direğidir. Silahlı kuvvetlerin erkek ve kadınlarına güveniyoruz. Saldırganlık ve provokasyon bir güç göstergesi değildir. Yunanistan ile kimse oyun oynayamaz, önemli değerlere sahibiz ve bu değerleri savunacağız.” ifadelerini kullandı.