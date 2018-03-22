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Çipras, Putin'le telefonda görüştü

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, seçim zaferi için Putin'i aradı ve Türkiye'yi şikayet etti.

Haber Merkezi | 22.03.2018 - 19:50..
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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Rusya Lideri Vladimir Putin’in seçim galibiyetini kutlamak için telefon açtı.

İkili ilişkilerin görüşüldüğü konuşmada Çipras, Türkiye'yle ilgili de konu açtığı belirtildi.

PUTİN TELEFONDA CEVAP VERMEDİ

Doğu Akdeniz'de bulunan enerji sahalarında hak iddia eden Yunanistan'ın Lideri Çipras'ın son gelişmeleri Putin'e anlattığı ortaya çıktı.

Rusya basınında çıkan haberlerde Türkiye'ye Putin'e şikayet etmeye kalkan Çipras'ın sözlerine cevap vermeyen Putin'in, "Moskova'da bu konuları konuşalım" dediği öğrenildi.

Çipras, Putin'le telefonda görüştü

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