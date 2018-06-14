Çipras: Türkiye hesap edilmesi gereken bir ülke

Çipras, Yunan Devlet Televizyonu’nda (ERT) katıldığı bir programda gazetecilerin, Türk-Yunan ilişkileri ve Yunanistan ile Makedonya hükümetleri arasında "isim sorununu" çözmek için varılan anlaşmayla ilgili sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra, Ege ve Doğu Akdeniz’deki tavırlarında bir "nitelik değişikliği" olduğunu ileri süren Çipras, iki ülke ilişkilerinde son zamanda gerginliğin arttığını söyledi.

"TÜRKİYE, SAYGIYI HAK EDİYOR"

Çipras, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta İtalyan şirketi ENİ’nin sondaj girişimlerine karşı olan tavrının ve Edirne’de sınırı geçen 2 Yunan askerin tutuklanmasının kabul edilemez hareketler olduğunu ifade ederek, "Burada, Türk tarafı, bir komşu ve özellikle ortak olarak, iyi komşuluk ve işbirliği mantığına uygun olarak hareket etmiyor. Ancak, Türkiye hesap edilmesi gereken bir ülke. Türkiye 3,5 milyon Suriyeliyi bulunduran bir ülke. Bunun için saygıyı hak ediyor. Aynı zamanda, takdir edersiniz ki, AB ve Türkiye arasındaki göçmen anlaşmasının uygulanmasında da belirleyici rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, BÖLGEDE KRİTİK VE GÜÇLÜ BİR ÜLKE"

Türkiye’nin bu dönemde içte ve dışta önemli meselelerle uğraştığını dile getiren Çipras, "Türkiye bölgede kritik ve güçlü bir ülke. Bu dönemde önemli sorunlarla karşılaşıyor. Suriye’deki savaş operasyonlarına karışmış bulunuyor. İçeride siyasi gerginlikler yaşanıyor. Dolayısıyla, Türkiye’ye karşı ne şekilde hareket edeceğimiz, sorunlarımızla nasıl mücadele edeceğimiz, bizi epey meşgul edecek bir mesele. Ciddi ve bütün bir stratejimiz olmalı." diye konuştu.

"FETÖ'CÜLERİ İADE SÖZÜ VERMEDİM"

Çipras, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerler ilgili sorular üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a darbeci askerleri iade edeceği konusunda söz vermediğini iddia ederek, bu konunun telefonda yanlış anlaşılmış olabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı tezlerinin ve tavırlarının tamamen temiz olduğunu savunan Çipras, "Böyle bir söz vermiş olamam. Yunanistan gibi bir ülkede güçler ayrılılığının tamamen farkındayım. Yabancı bir ülkenin liderine adli makamların alacağı karar konusunda vaadlerde bulunmuş olamam. Açıkça belirtmek istiyorum, benim O’na karşı tezim ve tavrım tamamen temizdi. Başka konularda da, daha önce olduğu ve bundan sonra da olacağı gibi. Çünkü yüksek düzeydeki açık irtibat kanalları, maksatlı olmayan olayların bile istenilmeyen hadiselere dönüşmesinde önleyici olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"TURGUT KAYA VERİLDİ, 8 FETÖ'CÜ NEDEN VERİLMEDİ" SORUSU

Çipras, Yunanistan’ın, Edirne’de tutuklu bulunan 2 Yunan askerle ilgili diplomatik alanda her şeyi yaptığını belirterek, "Bunun ötesinde, sabırlı olmamız gerekiyor." dedi.

Başbakan Çipras, programa katılan bir gazetecinin, Yunanistan’a kaçan darbeci askerlerin Türkiye’de adil yargılanmayacakları bahanesiyle iade edilmemeleri yönünde karar alan Yunanistan Yüksek Mankemesi’nin (Arios Pagos), kısa bir süre önce Türkiye’de İçişleri Bakanlığı’nın aranan teröristler listesinde bulunan Turgut Kaya’nın iadesi yönünde karar verdiğini hatırlatarak, "8’ler için hukuk devleti yok da, bir kişi için var mı?” şeklindeki sorusunu ise, "Yunan hukukuyla çoğu kez aynı görüşte değilim. Buna rağmen bu kararlara saygılı olmak durumundayım. Güçler ayrılığı olan bir ülke bunu gerektiriyor" şeklinde cevapladı.