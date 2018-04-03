Yunanistan Başbakanı Çipras: Türkiye taktiklerine son vermeli

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim artmaya devam ederken, Yunanistan Başbakanı Çipras'dan bakanlar kurulu toplantısından önce bir açıklama daha geldi.
Çipras, Türkiye'nin provokasyonları yoğunlaştırarak gerilimi artırdığını iddia ederek, "Türkiye çıkmaza yol açan taktiklerine son vermeli" şeklinde konuştu.
"KOMŞULARIMIZ TEHDİTLERDE BULUNMAYA SON VERMELİ"
Tutuklu askerlerin serbest bırakılmasının iyi niyet göstergesi olacağını ifade eden Çipras, ''Kimseyi tehdit etmiyoruz ama kimseden de korkmuyoruz. Komşularımız tehditlerde bulunmaya son vermeli.'' dedi.
Yunanistan'ın "2 askeri siyasi amaç için kullanıyorlar." ifadelerine tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "Devlet ciddiyeti ile bağdaşmayan ifadelerini kınıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.