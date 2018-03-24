Çipras Yunan askerler için AB'den garanti aldı

AB Zirvesi kapsamında Brüksel'e giden Yunan Başbakanı Çipras, Türkiye sınırını geçtikten sonra yakalanan askerlerin serbest kalması için ikili çabalarını sürdüreceklerini söyledi.

Çipras, konunun Bulgaristan'da gelecek hafta yapılacak zirvede gündeme gelmesi için AB Komisyonu ve AB Konseyi'nden garanti aldığını vurguladı.

AB'DEN SEFERBERLİK İSTEDİ

Çipras şöyle konuştu: "İkili kanallar aracılığıyla çabalarımıza devam edeceğiz, ama aynı zamanda ortaklarımızın ve müttefiklerimizin seferber edilmesi de gerekiyor."

Türkiye sınırını geçen iki Yunan askeri sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Soruşturmada Yunan askerlerin üstünde bulunan harici bellekte askeri krokilerin çıktığı öne sürülmüştü.