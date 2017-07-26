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Çipras Yunan ekonomisine güveniyor

The Guardian'a konuşan Yunanistan Başbakanı, ekonomilerinin iyiye gittiğini, kötü günlerin geride kaldığını söyledi.

26.07.2017 - 08:08
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Çipras Yunan ekonomisine güveniyor

Kreditörlerle anlaşabilmek için elinden geleni yapan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ekonomiyi düzene soktuğunu belirtti.

İNANMAYANLAR VARDI

İngiltere'de yayın yapan The Guardian'a konuşan Çipras, "Bize inanmayanlar vardı fakat kötü günler geride kaldı." dedi.

Başarıya ulaştıklarını belirten Çipras, ekonominin yükselişe geçtiğini ifade etti.

Çipras Yunan ekonomisine güveniyor

"BÜYÜK YANLIŞLAR YAPTIM"

Büyük yanlışlar yaptığını kabul eden Yunanistan Başbakanı, "Bu ofise geldiğimde tecrübeli değildim ve günlük zorlukların ne kadar büyük olacağının farkında değildim. Yanlışlar yaptım, önemli pozisyonlara insan seçiminde büyük yanlışlar yaptım." dedi.

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