Çipras: Yunanistan meydan okumaya göz yummayacak

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras bugün denizcilik bakanlığında yaptığı açıklamada "Şimdi, yarın ve her zaman mesajımız açıktır... Yunanistan, toprak ve karasularının bütünlüğüne ve egemenlik haklarına yönelik herhangi bir meydan okumaya izin vermeyecek, kabul etmeyecek ya da göz yummayacak." dedi.

AB'NİN ARKASINA SIĞINDI

Çipras Yunanistan'ın deniz sınırlarının AB'nin sınırları olduğunu ve sert söylemlerin AB'nin bütününe yönelik olduğunu ifade etti.

Ege Denizi'ndeki son olayın Türkiye'nin "insan hayatını tehlikeye atan sorumsuz tavrının sonucu" olduğunu ifade eden Çipras, Yunanistan'ın egemenliği hakkında şüphe oluşmasına izin vermeyeceğini belirtti.

Çipras ayrıca, Türkiye'ye uluslararası hukuka ve barış içinde birlikte yaşamaya saygılı olma çağrısında bulunduklarını da belirtti.