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Çipras: Yunanistan'da darbeciler hoş karşılanmaz

FETÖ'cü teröristleri Türkiye'ye bir türlü teslim etmeyen Yunanistan Başbakanı, ülkesinde darbecilerin sevilmediğini söyledi.

AA | 06.12.2017 - 13:57..
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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina'ya yapacağı ziyaret öncesi Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

"BENİN DURUŞUM HER ZAMAN NET OLMUŞTUR"

Çipras, FETÖ'cü teröristlerin iadesine ilişkin, "Benim duruşum her zaman net olmuştur: Yunanistan'da darbeciler hoş karşılanmaz. Bu kapsamda, Türkiye ile güvenlik ve yargı alanlarındaki işbirliğimize devam ediyoruz" dedi.

Çipras: Yunanistan'da darbeciler hoş karşılanmaz

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ

Yunanistan Başbakanı, Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin ise, "On yıllar sonra bir ilk olan Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilecek ziyaretin ileriye dönük cesur adımlar atmamız için önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum." dedi.

GÖÇ ANLAŞMASI

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yapılan göç anlaşmasına da değinen Çipras, "Türkiye, taahhütlerini yerine getirerek ve Ege'de göç akışını azaltarak mutabakata bağlılığını gösterdi" ifadelerini kullandı.

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