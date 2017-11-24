taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.948
USD
3,9395
EURO
4,6941
ALTIN
163,27
PETR
63,5200

Çipras'a 'Siyasi Cesaret' ödülü

Yunanistan Başbakanı Çipras'a Fransa’da yapılan törenle “Siyasi Cesaret” ödülü verildi.

Haber Merkezi | 24.11.2017 - 17:50
  1. Haberler
  2. Dünya

Çipras ödülü alırken “Bu ödül Yunan halkına aittir ben de Yunan halkı adına alıyorum.” ifadelerini kullandı.

Çipras'a ödülü veren Politique Internationale Dergisi’nin kurucusu Patrick Wajsman da yaptığı konuşmada, “Çipras'ın Yunanistan ve Avrupa yararına kararlar alma cesaretini gösterdiğini" belirtti.

KEMER SIKMA POLİTİKASI

Çipras'ı “inanç ve cesaret sahibi” biri olarak nitelendiren Wajsman "Solun Yunanistan’da güçlü bir siyasi güç olmasını çok az adam başardı. Bunun için kemer sıkma politikasına karşı olanlar için büyük cesarete ihtiyacı vardı.” dedi.

7 yıldır ekonomik kriz yaşayan Yunan hükümeti kreditörlerden milyarlarca euroluk ek yardım alabilmek için emekli maaşlarının düşürülmesini ve vergilerin arttırılmasını yasalaştırmıştı.

Bu karardan en çok etkilenenlerin başında gelen emekliler dün Çipras'ı urgan ipiyle protesto etmişti.

Yunanistan'da emekliler sokağa döküldü

Çipras'a 'Siyasi Cesaret' ödülü

İlginizi Çekebilir
Suudi Veliaht Prensi'nden Hamaney'e Hitler benzetmesi
Amerikan New York Times gazetesine konuşan Selman, Hamaney hakkında, "İran lideri, Orta Doğu'nun yeni Hitler'i." ifadesini kullandı.
Papa Francis'ten göçmen karşıtı politikacılara tepki
Papa Francis, göçmen korkusunu körükleyen politikacıları şiddet ve ırkçılık tohumları ekmekle suçladı.
Fas'ta camilerde yağmur duası
Fas Kralı 6. Muhammed'in çağrısıyla, devam eden kuraklık nedeniyle ülke genelindeki camilerde yağmur duası yapıldı.
Zimbabve'nin yeni lideri Mnangagwa stadyumda yemin etti
Eski başkan Robert Mugabe'nin istifası üzerine başkan olan Emmerson Mnangagwa yemin etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Davutoğlu: Benimle gençlerin arasına kimse giremez

Davutoğlu: Benimle gençlerin arasına kimse giremez

134
Meclis'te terör örgütü PYD tartışması

Meclis'te terör örgütü PYD tartışması

122
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

135
ABD'nin '52. Bölge'si görüntülendi

ABD'nin '52. Bölge'si görüntülendi

79
Yaşar Alptekin muhafazakar imajından vazgeçti

Yaşar Alptekin muhafazakar imajından vazgeçti

202
ABD'de Kara Cuma çılgınlığı

ABD'de Kara Cuma çılgınlığı

120
Başakşehir ve Konyaspor Avrupa'da nasıl tur atlar

Başakşehir ve Konyaspor Avrupa'da nasıl tur atlar

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM